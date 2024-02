Adidas boekt tegen verwachting toch operationele winst in boekjaar 2023

Aan de start van boekjaar 2023 verwachtte Adidas AG nog een operationeel verlies te boeken van 700 miljoen euro. Deze verwachting was ingegeven door het opschorten van de samenwerking met Kanye West, alias Ye, en de overgebleven voorraad. Gedurende het boekjaar vond Adidas AG toch een oplossing voor het voorraadprobleem waardoor het bedrijf aan het einde van het boekjaar toch een operationele winst heeft behaald.

Het operationele resultaat kwam neer op een plus van 268 miljoen euro, zo blijkt uit een update van de Duitse sportgigant. De meest recente verwachting van het bedrijf was een verlies van 100 miljoen euro. Het beter dan verwachte resultaat schrijft Adidas AG toe aan een beter dan verwacht vierde kwartaal én de beslissing om de voorraad van de samenwerking met Ye niet af te schrijven maar strategisch te verkopen. “Ons vierde kwartaal ontwikkelde zich iets beter dan verwacht en daarom hebben we besloten de voorlopige cijfers naar buiten te brengen,” aldus Adidas AG CEO Bjørn Gulden in het bericht.

Het operationele resultaat is niet het enige dat beter dan verwacht is. De omzet bij gelijke wisselkoersen bleef gelijk met het boekjaar 2022 terwijl een eerder verwachting nog een kleine daling voorspelde. Echter bij huidige wisselkoersen heeft Adidas AG last van de devaluatie van de Argentijnse peso in het vierde kwartaal. Mede daardoor komt de jaaromzet 5 procent lager uit dan het eerdere boekjaar.

Adidas verwacht in 2024 weer omzetgroei te boeken

Hoewel de resultaten die Adidas AG vandaag presenteert voorlopig zijn, spreekt het bedrijf zich al wel uit over de verwachting voor het boekjaar 2024. Bij gelijke wisselkoersen verwacht het bedrijf een lichte omzetgroei. De fluctuerende wisselkoersen hebben echter naar verwachting een blijvende impact op de winstgevendheid van Adidas AG. Het operationeel resultaat voor 2024 wordt dan ook verwacht rond de 500 miljoen euro. In 2024 zal de rest van de Yeezy-voorraad worden verkocht.

“We weten natuurlijk dat ons financieel resultaat niet goed is,” aldus Gulden in het statement. “Maar we zijn goed op weg om Adidas weer een goed bedrijf te maken. Zoals we sinds het begin hebben gezegd hebben we tijd nodig om het weer goed op te bouwen. Ik voel dat de houding en wendbaarheid in onze teams weer terug is en dat we het oude Adidas DNA weer laten zien.” De CEO geeft aan dat het boekjaar 2024 een ‘volgende bouwsteen is’ om Adidas terug te brengen als bedrijf ‘met tweecijferige groei en een operationeel marge van 10 procent’.