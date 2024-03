Adidas glijdt in het rood tijdens boekjaar 2023

Duitse sportgigant Adidas heeft een verlies in de boeken geschreven. Tijdens het boekjaar 2023 komt het netto resultaat neer op een min van 58 miljoen euro, zo blijkt uit het jaarverslag.

Voor Adidas was het boekjaar 2023 sowieso een onrustig jaar. Aan het begin van het boekjaar moest het Duitse bedrijf nog een oplossing vinden voor de Yeezy-voorraad, nadat het de samenwerking met Yeezy-oprichter en ontwerper Ye (voormalige Kanye West) had stopgezet. Werd die voorraad niet verkocht, dan zou het bedrijf een operationeel verlies schrijven van honderden miljoenen. Omdat de voorraad uiteindelijk via strategische verkopen werd afgezet, bleef de impact beperkt. Het operationeel resultaat voor 2023 komt uiteindelijk neer op een plus van 268 miljoen euro, zo bleek al eerder.

De omzet van Adidas kwam 5 procent lager uit dan een boekjaar eerder. Alles bij elkaar schrijft Adidas een jaaromzet van 21,4 miljard euro in de boeken. Bij gelijke wisselkoersen blijft de omzet echter gelijk. Het bedrijf heeft namelijk last gehad van ongunstige wisselkoersen, die een impact van ruim 1 miljard euro had. Eerder meldde Adidas al dat het ging om de Argentijnse peso die in rap tempo was verslechterd.

Adidas is na het boekjaar 2023 wel voorzichtig positief over het boekjaar 2024. Het bedrijf verwacht een lichte groei van de omzet bij gelijke wisselkoersen. In het eerste halfjaar zal het resultaat nog wat negatieve impact voelen, maar in het tweede halfjaar verwacht Adidas dat de groei zal versnellen. Het operationeel resultaat komt naar verwachting in het boekjaar neer rond de 500 miljoen euro.