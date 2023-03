Aeffe S.p.A. sluit boekjaar 2022 af in rode cijfers

Het moederbedrijf van onder andere Moschino en Alberta Ferretti, Aeffe S.p.A., schrijft boekjaar 2022 in rode cijfers, blijkt uit het financiële verslag van het bedrijf. Aeffe S.p.A. behaalde een jaar eerder nog een nettowinst van 12,1 miljoen euro. Dit jaar eindigt het bedrijf met een nettoverlies van 9 miljoen euro.

Het ombuigen van de nettowinst naar een nettoverlies heeft met name te maken met eenmalig belastingvoordeel ter waarde van ongeveer vijftien miljoen euro in boekjaar 2021. Dat voordeel had het bedrijf dit jaar niet.

De omzet stijgt daarentegen met 8,4 procent in vergelijking met 2021. In boekjaar 2022 noteert Aeffe S.p.A. een omzet van 352 miljoen euro, dat is 27,4 miljoen euro meer dan in 2021. Zowel de retailtak als de wholesale-stroom van het bedrijf blijven groeien. Met name de retailtak groeit hard: daar steeg de omzet met 21,5 procent naar 88,5 miljoen euro. Ter vergelijking: de wholesale-stroom is goed voor een omzet 248,6 miljoen euro en zag een groei van 3,4 procent.

Massimo Ferretti, Executive Chairman bij Aeffe S.p.A., spreekt over positieve resultaten. “We zijn bijzonder tevreden over de uitgevoerde investeringen, waaronder de voltooiing van het directe distributieproject van Moschino in China. Ik heb vertrouwen in het feit dat onze beslissingen van het afgelopen jaar zich zullen vertalen in een stijging van zowel de omzet als de winstgevendheid van het bedrijf op middellange termijn.”