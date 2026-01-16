AI shopping: Shopify en Google introduceren standaard voor aankopen via AI agents

Het gebruik van AI om producten te ontdekken, vergelijken en kopen maakt een flinke opmars, en Shopify speelt hier slim op in. Samen met Google heeft het bedrijf het Universal Commerce Protocol (UCP) geïntroduceerd: een open standaard waarmee AI-agents aankopen direct bij merken kunnen afhandelen. Het protocol werkt in AI-omgevingen zoals Google AI Mode, Gemini, Microsoft Copilot en ChatGPT. Dat maakte Shopify bekend tijdens NRF 2026 en via een persbericht.

Dankzij het UCP kunnen AI-agents tijdens een chatgesprek automatisch kortingen, loyaliteitsprogramma’s, abonnementen en verkoopvoorwaarden toepassen, zodat consumenten een aankoop volledig binnen de AI-omgeving kunnen afronden. De Amerikaanse merken Gymshark, Everlane, Monos en Keen (zie screenshots) maken er al gebruik van.

Omdat het een open standaard is, kunnen alle merken hun producten via AI verkopen – ook als zij geen gebruikmaken van Shopify-technologie voor hun webshop. Shopify fungeert in dit geval als de technische infrastructuur achter de transacties via het nieuwe ‘Agentic plan’.

Met de lancering zetten de bedrijven in op de opschaling van agentic commerce, een nieuw technisch buzzwoord in de e-commerce sector, dat ook in de modesector steeds vaker opduikt.

Shopify Agentic Commerce demo filmpje screenshot 1 ter illustratie Credits: Shopify

Screenshot Shopify Agentic Commerce demo screenshot 2 ter illustratie Credits: Shopify

Screenshot Shopify Agentic Commerce demo filmpje ter illustratie Credits: Shopify

Agentic AI en Agentic commerce: wat is het?

Agentic AI is de volgende stap in de evolutie van AI. Waar we nu gewend zijn dat AI vooral vragen beantwoordt of teksten schrijft, gaat een AI-agent daadwerkelijk voor je aan het werk. Je geeft een agent geen instructies voor elke stap, maar je geeft hem een einddoel. De agent bepaalt vervolgens zelf welke stappen nodig zijn: hij maakt een plan, zoekt de juiste informatie op, gebruikt externe software en past zijn koers aan als er iets misgaat. Het is niet langer een chatbot, maar een digitale assistent die complexe taken van begin tot eind zelfstandig uitvoert. Grote technologiebedrijven zoals Google, Amazon, Meta en OpenAI investeren volop in deze technologie.

Agentic commerce is een toepassing van agentic AI in de e-commerce. Hierbij spelen AI-agents een actieve rol in het koopproces: ze kunnen producten aanbevelen, kortingen toepassen, betaalprocessen afronden en andere transactiestappen zelfstandig uitvoeren, zodat consumenten een aankoop kunnen doen zonder handmatig alle stappen zelf te doorlopen.

AI shopping verkeer zit flink in de lift: dit zijn de kansen en uitdagingen

Het gebruik van AI bij productoriëntatie en online winkelen zit duidelijk in de lift. Hoewel het directe verkeer naar webshops afneemt, groeit het aandeel bezoekers dat via AI-tools binnenkomt juist sterk. Volgens Adobe nam het verkeer vanuit AI-bronnen naar retailwebsites in de Verenigde Staten in een jaar tijd met maar liefst 4.700 procent toe, zo meldde het in oktober.

Bezoekers komen vaak binnen met een groot gevoel van vertrouwen: de AI-agent heeft hen gericht naar een specifieke website gestuurd, wat suggereert dat dit de juiste keuze is. Dit vertaalt zich in hogere verwachtingen en een sterkere koopintentie. Wie via generatieve AI op een site belandt, blijft gemiddeld 32 procent langer en laat een 27 procent lager bouncepercentage zien, aldus Adobe.

Salesforce becijferde dat circa 20 procent van de totale online retailverkopen tijdens het afgelopen feestdagenseizoen werd beïnvloed door AI en AI-agents. Vooral voor gepersonaliseerde aanbevelingen en advies werd AI veel ingezet.

Het recent verschenen ChannelEngine Marketplace Shopping Behavior Report 2026 bevestigt deze trend. Uit het onderzoek onder 4.500 consumenten in de VS, het VK, Frankrijk, Duitsland en Nederland blijkt dat 58 procent AI-tools gebruikt voor productonderzoek en 37 procent daadwerkelijk een aankooptraject is gestart via een AI-assistent. Tegelijkertijd laat het onderzoek ook een duidelijke drempel zien: de 'trust gap'. Slechts 17 procent van de consumenten voelt zich comfortabel genoeg om een aankoop volledig door AI te laten afronden. Hoewel de oriëntatie dus massaal via AI verloopt, houdt de consument bij de uiteindelijke transactie vooralsnog liever zelf de touwtjes in handen.

Agentic Commerce image Shopify Credits: Shopify