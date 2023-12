Alle Le Ballon-winkels inmiddels failliet, ook webshop is bankroet

Het komt niet geheel onverwachts: ook de Le Ballon-winkels in Nijmegen, Apeldoorn, Ede en Arnhem zijn bankroet. Ook de webshop heeft het niet gered. De faillissementen werden uitgesproken in de nasleep van het faillissement van Le Ballon Beheer B.V., het moederbedrijf van de Le Ballon-winkels en de webshop.

De Le Ballon-vestigingen in Nijmegen, Apeldoorn, Ede en Arnhem én de webshop zijn, net als de winkels in Amersfoort, Breda, Enschede, Utrecht en Veenendaal op 22 december failliet verklaard, zo wordt vandaag bekendgemaakt in het openbare insolventieregister. De webshop is op 29 december nog wel live. Eerder viel het doek voor de winkels in Den Bosch en Eindhoven.

De oorzaak van de faillissementen van Le Ballon Nijmegen B.V., Le Ballon Apeldoorn B.V., Le Ballon Ede B.V., Le Ballon Arnhem B.V. en Le Ballon Webshop B.V. is nog steeds niet bekend.