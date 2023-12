Het doek valt voor vijf Le Ballon-winkels

De winkels van Le Ballon in Amersfoort, Breda, Enschede, Utrecht en Veenendaal zijn op 22 december 2023 failliet verklaard, zo blijkt vandaag uit het openbare insolventieregister. Het doek valt voor de winkels nadat de vestigingen in Den Bosch en Eindhoven omvielen en Le Ballon Beheer B.V. failliet ging.

Le Ballon Beheer B.V. is het moederbedrijf van diverse winkels van modeketen Le Ballon in Amersfoort, Nijmegen, Apeldoorn, Den Bosch, Enschede, Ede, Arnhem, Utrecht, Veenendaal, Eindhoven en Breda. Het bedrijf is ook de eigenaar van de Le Ballon-webshop.

De winkels werden in eerste instantie niet getroffen door het faillissement van Le Ballon Beheer B.V.. Op 19 december 2023 viel alsnog het doek voor de vestigingen in Den Bosch en Eindhoven. Nu moeten ook de winkels in Amersfoort, Breda, Enschede, Utrecht en Veenendaal de deuren sluiten. Dat maakt dat enkel de winkels in Nijmegen, Apeldoorn, Ede en Arnhem nog overeind staan.

De oorzaak van de faillissementen van Le Ballon Beheer B.V., Le Ballon Den Bosch B.V., Le Ballon Eindhoven B.V., Le Ballon Amersfoort B.V., Le Ballon Boutique Breda B.V., Le Ballon Enschede B.V., Le Ballon Utrecht B.V. en Le Ballon Veenendaal B.V. is nog steeds niet bekend.