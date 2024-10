Altuzarra benoemt nieuwe president en verwelkomt investeringspartner P180

Het Amerikaanse luxemodemerk Altuzarra heeft de Spaanse modeontwerpster Marta Lastra, die momenteel COO van het bedrijf is, gepromoveerd tot de nieuwe president van het merk. Zij zal de komende groeifase van het steeds populairder wordende modehuis leiden, samenwerkend met Shira Sue Carmi, die de uitvoerend directeur blijft, en Joseph Altuzarra, de oprichter en creatief directeur van het modehuis.

Lastra, afgestudeerd in telecommunicatie-engineering aan de Universiteit van Cantabrië (met haar laatste jaar aan de Universiteit van Miami) en met een MBA in mode van de ISEM Fashion Business School aan de Universiteit van Navarra, begon haar carrière in Madrid bij het adviesbureau Accenture. Na iets meer dan een jaar verliet ze het bedrijf en stapte ze definitief over naar de mode-industrie als assistent-manager bij Tommy Hilfiger in Spanje. Na een korte periode daar werkte ze voor Loewe als productmanager, mede dankzij haar opleiding in mode aan de ISEM in Madrid. Deze ervaring gaf haar carrière een boost, wat uiteindelijk leidde tot haar verhuizing naar de Verenigde Staten eind 2010.

In de VS versterkte Lastra haar profiel verder, onder andere door te werken bij Ralph Lauren als senior manager van productontwikkeling en accessoires. Ze bleef daar bijna vier jaar voordat ze bij The Row, het modehuis van Ashley en Mary-Kate Olsen, aan de slag ging als senior directeur van de productie van handtassen en schoenen. In januari 2020 verliet ze The Row en ging ze aan de slag bij Altuzarra, waar ze begon als vicepresident van de operationele afdeling. Ze werd in april 2021 directeur van operaties en werd in september 2024 gepromoveerd tot president van het merk.

Altuzarra heeft P180 als nieuwe minderheidsinvesteerder

Lastra's promotie komt samen met de komst van de Amerikaanse investeringsmaatschappij P180 als nieuwe minderheids investeerder in Altuzarra. P180 werd dit jaar opgericht door Brendan Hoffman, voormalig CEO van de Amerikaanse warenhuisketen Lord & Taylor, en Christine Hunsicker, oprichter en CEO van Caastle, een technologiebedrijf in de mode-industrie.

De investering is onderdeel van de strategie van P180, die zich richt op het ondersteunen van bedrijven in de groeifase. Volgens Hoffman biedt de samenwerking Altuzarra de mogelijkheid om de operationele druk te verlichten en de focus te verleggen naar de kernactiviteiten, zoals het ontwerpen van mode en het versterken van de digitale strategie. Hoffman benadrukte dat het moeilijk is om een winstgevend e-commercebedrijf te beheren wanneer het bedrijf groeit, wat een van de redenen was om samen te werken met P180.

Joseph Altuzarra, de oprichter van het merk, gaf aan dat de groei van het bedrijf de behoefte aan een partner vergrootte. De samenwerking met P180 zal Altuzarra helpen om de wereldwijde aanwezigheid uit te breiden en de digitale strategie te versterken. Hunsicker zei dat P180 zal helpen om de kleding van Altuzarra optimaal te vermarkten door middel van technologieën die de prijsstelling verhogen en de omloopsnelheid van de voorraden versnellen.

Deze samenwerking zal niet alleen helpen de marges te maximaliseren, maar ook zorgen voor lagere retourpercentages, wat belangrijk is voor het versterken van de positie van Altuzarra in de competitieve mode-industrie.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.ES. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.