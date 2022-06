Amazon Fashion nieuwe sponsor CFDA-awards

Voor de CFDA Fashion Awards, die jaarlijks worden uitgereikt door het Council of Fashion Designers of America (CFDA), heeft de organisatie een nieuwe sponsor aangetrokken. De modeafdeling van de Amerikaanse webreus Amazon zal dit jaar een bijdrage leveren aan de uitreiking van de awards, zo is op WWD te lezen.

“We zijn verheugd samen te werken met het CFDA om onze innovatie en middelen ter beschikking te stellen aan de bredere modegemeenschap en de missie van het CFDA om Amerikaanse mode te versterken, te ondersteunen,” aldus Muge Erdirik Dogan, president van Amazon Fashion, tegenover WWD. Steven Kolb, CEO van het CFDA, zegt blij te zijn dat de ‘globale retailer en innovatieve merkbouwer’ de handen met het CFDA ineen slaat.

Voor het CFDA levert het sponsorschap onder meer financiële ruimte op. Voor Amazon is het sponsorschap bovendien een manier om de eigen naam te koppelen aan die van succesvolle Amerikaanse ontwerpers. Vorig jaar gingen de awards naar onder meer Christopher John Rogers, Emily Mode, Telfar Clemens, Edvin Thompson, Demna Gvasalia en Grace Wales Bonner.