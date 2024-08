'Amazon richt zich op Chinese verkopers om fast fashion marktaandeel te vergroten'

E-commercegigant Amazon wervt verkopers in China om de concurrentie aan te gaan met goedkope online webshops zoals Temu en Shein. Onlangs heeft het bedrijf evenementen in China georganiseerd om nieuwe verkopers aan te trekken, meldt het Aziatische financiële dagblad Nikkei.

Volgens het dagblad heeft Amazon eind juli evenementen voor online verkopers in Shenzhen georganiseerd en hen “beloofd te ondersteunen met zijn logistiek netwerk om de wereldmarkt te betreden.” Het bedrijf wil deze zomer meer verkopers in China aantrekken, met als doel zijn aanbod van betaalbare producten in de VS en andere markten uit te breiden.

Amazon is geen nieuwe speler in de mode. Het bedrijf verkoopt kleding sinds 2002. Verschillende media (waaronder CNBC, Reuters en Fashion Network) melden dat het bedrijf zich richt op een ‘discountwinkel’ waarbij kleding direct vanuit China wordt verscheept.