Amazon schrapt naar verluidt 27 van zijn 30 modemerken

De Amerikaanse e-commercegigant, Amazon, wilde de afgelopen jaren zijn aanwezigheid op de modemarkt snel uitbreiden, maar zet naar verluidt een streep door tientallen eigen modemerken, zo schrijft The Wall Street Journal op basis van bronnen.

Amazon zou producten willen schrappen die ‘niet resoneren met de klant’, schrijft The Wall Street Journal. Het zou betekenen dat 27 van de 30 modemerken worden geëlimineerd. Enkel Amazon Basics lijkt volledig te blijven bestaan.

De wijzigingen in het portfolio van de e-commercegigant wordt niet expliciet in verband gebracht met de antitrustrechtszaak, maar de timing is dan wel opvallen, schrijft The Wall Street Journal. De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) is momenteel bezig met de afronding van een langverwachte antitrust rechtszaak tegen de retailer.

De Amerikaanse e-commercegigant werd in het verleden namelijk bekritiseerd vanwege zijn bedrijfspraktijken, waaronder de manier waarop het zijn omvang, macht en gegevens gebruikt om een oneerlijk voordeel te hebben ten opzichte van kleinere handelaren die op zijn online platformen verkopen.