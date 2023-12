American Vintage herencollecties per direct onder de hoede van Lexson

De mannenmode van het Franse modemerk American Vintage heeft een Nederlandse agent en mode distributeur: Lexson. De herencollecties van het Franse merk American Vintage, bekend om hun betaalbare basics geïnspireerd op Amerikaanse sportswear, liggen per direct onder de hoede van de in Breda gevestigde Lexson. Lexson zal voor het merk functioneren als enkel de agent. Het Nederlandse bedrijf wil het mannenmode-aanbod nog completer maken met de toevoeging van American Vintage, aldus een persbericht.

Lexson-founder Maarten Janse is erg trots op de overname van American Vintage. Janse deelt in een persbericht: "We hebben er als team ontzettend veel zin in om met American Vintage te gaan knallen en het merk voor heren nóg groter te maken op Nederlandse bodem."

Lexson vertegenwoordigt en distribueert met de komst van de herencollectie van American Vintage ruim 15 internationale modemerken in het midden- en hoogsegment. Een greep uit de merken: Elvine, J. Lindenberg, Plain, Peak Performance en Tiger of Sweden. Ook is het bedrijf agent van twee modelabels waar ze deels eigenaar van zijn: Saint Steve en Law of the sea. Eerder deze maand voegde ze aan deze lijst het Britse/Amerikaanse modelabel Varley toe. Het doel van Lexson, aldus een persbericht, is 'met behulp van topwinkels hun positie als mannenmode distributeur verder uit te bouwen'.

Het Franse American Vintage, geboren in Marseille, bezit 150 winkels en heeft meer dan 1500 verkooppunten wereldwijd. Het label is in zo’n 15 landen actief. Naast basics, knitwear en een ruim jersey-pakket verkoopt American Vintage ook een collectie jeans, jassen en accessoires.

Dit artikel is geschreven door Susan Zijp.