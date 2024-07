Amsterdam Fashion Group krijgt steun van Wijkermeer Investments

Wijkermeer Investments heeft een meerderheidsbelang verworven in Amsterdam Fashion Group. De twee partijen richten zich tijdens de samenwerking om het versterken van de marktpositie van Amsterdam Fashion Group en het versnellen van het groeitraject, aldus het persbericht.

Uit het persbericht blijkt dat het huidige merkenportfolio van de modegroep uitgebreid zal worden. Op dit moment bevinden zich in dat portfolio onder al de merken Xacus, Filippo de Laurentiis, Circolo, Cruna, Duno, Briglia, Tramarossa, Kired, Ferilli en L.B.M. 1911. Naast het uitbreiden van het portfolio staat ook internationale uitbreiding op de planning met het aanboren van de markten in Duitsland en België. Wat al uitgebreid is, is het kantoor en de showroom in Amsterdam. Daar heeft Amsterdam Fashion Group nu 900 vierkante meter tot de beschikking.

Huidig management CEO Bart Verkruissen, CCO Kevin Straatman en COO Rende Luitjes blijven actief bij Amsterdam Fashion Group. De laatste twee zullen echter ook toetreden als aandeelhouders, aldus het persbericht.

“Dit partnerschap markeert een belangrijke mijlpaal voor Amsterdam Fashion Group”, zegt CEO Bart Verkruissen in het bericht. “In de afgelopen jaren is AFG uitgegroeid tot een toonaangevende fashion facilitator in de Benelux. We kijken ernaar uit om samen te werken met Wijkermeer Investments, waarbij we hun branchekennis en financiële ondersteuning benutten om AFG naar nieuwe hoogten te tillen. Naast de expansieplannen investeert AFG in het verbeteren van onze IT-infrastructuur, zowel intern als extern door het aanbieden van een online platform voor betere serviceverlening en uitgebreide informatievoorziening aan onze klanten”, benadrukt Verkruissen. “Dit gaat een unieke service ervaring voor onze retailklanten worden”.

De naam Wijkermeer Investments doet wellicht een belletje rinkelen omdat de partij eerder gelinkt was aan kindermodemerk Tumble ‘n Dry. Het kindermodemerk werd echter in 2022 verkocht aan een Deense partij.