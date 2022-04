Amsterdam krijgt een duurzame kleurfabriek voor textiel

Naast een volledig circulaire textielfabriek van Brightfiber Textiles, krijgt Amsterdam binnenkort ook een duurzame kleurfabriek voor textiel dankzij Circotex. Circotex meldt in een persbericht dat dit mede mogelijk is dankzij een investering van ruim negen miljoen euro van het Amsterdams Klimaat en Energiefonds (AKEF), Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) en Doen Participaties.

Circotex zal in de fabriek onder andere polyester garens en doeken kleuren zonder water, zonder toegevoegde chemicaliën en 50 procent minder energie en CO2-uitstoot dan de klassieke kleuring technologie, aldus het bedrijf in het persbericht. Circotex wil met de fabriek voorzien in ‘de stijgende vraag naar duurzamer geproduceerd textiel, bijdragen aan de circulaire textielketen in de regio Amsterdam en zorgen voor lokale economische groei’.

In 2023 moeten de eerste rollen duurzaam gekleurd textiel geproduceerd worden in de fabriek. Circotex heeft de ambitie de meest duurzame fabriek voor het kleuren van textiel in Europa te blijven door continue nieuwe innovaties een plek te geven.

“Wij zijn er trots op dat wij onze ambities met AKEF, PDENH en Doen als partners waar kunnen gaan maken. Stevige impact in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering zullen bijdragen aan een duurzame en circulaire textielindustrie in Europa,” aldus Reinier Mommaal en Erwin Schols, oprichters van Circotex, in het persbericht.

Eerder dit jaar kondigde Brightfiber Textiles aan dat het begin 2023 een volledig circulaire textielfabriek zal openen in Amsterdam. In de fabriek worden oude kledingstukken verwerkt tot ‘hoogwaardige vezels en garens’ die voor productie van nieuwe kleding gebruikt kunnen worden, aldus het persbericht destijds.