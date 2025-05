Badkledingmerk Andie neemt Richer Poorer over: Een nieuwe stap in de d2c-trend

Het Amerikaanse badkledingmerk Andie heeft het Californische merk Richer Poorer overgenomen, dat bekendstaat om comfortabele kleding zoals T-shirts en truien. Deze overname, gefinancierd met eigen middelen van Andie, markeert de eerste acquisitie voor het merk sinds de oprichting acht jaar geleden. De financiële voorwaarden van de transactie zijn niet openbaar gemaakt. Deze overname is een voorbeeld van een bredere ontwikkeling bij d2c-merken (direct-to-consumer), waarbij bedrijven ervoor kiezen samen te werken in plaats van zich uitsluitend te richten op externe financiering.

Met de overname willen beide merken hun bereik vergroten door elkaars producten op hun websites aan te bieden, wat hun zichtbaarheid en groei zal bevorderen. Oprichtster Melanie Travis verwacht dat de gecombineerde merken binnen drie tot vijf jaar een jaarlijkse omzet van meer dan 100 miljoen dollar (ongeveer 90 miljoen euro) kunnen genereren.

Andie, dat momenteel een jaarlijkse omzet van 50 miljoen dollar draait, wil zijn productaanbod uitbreiden buiten badkleding zonder vanaf nul een nieuwe lijn te ontwikkelen. Travis koos voor Richer Poorer vanwege de overeenkomsten in esthetiek en de persoonlijke voorkeur voor het merk. Daarnaast laat ze de mogelijkheid open om in de toekomst een meerderheidsbelang te verkopen om verdere schaalvergroting te realiseren.

Richer Poorer, opgericht in 2010, werd in 2023 overgenomen door Francesca's, maar de groei stagneerde onder het vorige eigendom. De samenwerking met Andie biedt nu de kans om het online verkoopkanaal te verbeteren en de groei nieuw leven in te blazen, met het doel om in de toekomst meer dan 10 miljoen dollar aan jaarlijkse omzet te behalen.

Trend van samenwerking onder d2c-merken

Deze overname weerspiegelt een bredere trend onder d2c-merken (direct-to-consumer) om krachten te bundelen, in plaats van alleen externe investeringen aan te trekken. Een ander voorbeeld hiervan is Allbirds, het duurzame schoenenmerk, dat in 2021 een strategisch partnerschap aanging met Adidas om productinnovatie te versnellen en de duurzaamheid van hun schoenen te verbeteren. In plaats van zich te richten op externe investeringen, kiezen beide merken voor samenwerking om sneller te groeien en hun doelen te realiseren.

Een recenter voorbeeld is de in februari 2025 aangekondigde samenwerking tussen Nike en Skims. Deze samenwerking stelt Nike in staat om haar aanwezigheid en aantrekkingskracht op de vrouwelijke doelgroep te versterken, terwijl Skims haar invloed in de sport- en fitnesssector uitbreidt. Dergelijke samenwerkingen stellen d2c-merken niet alleen in staat om zonder externe financiering te groeien, maar versterken ook hun klantrelaties door gezamenlijke branding en marketing.