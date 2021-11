‘Apax onderzoekt mogelijkheden voor beursgang Wehkamp’

E-tailer Wehkamp gaat mogelijk naar de beurs. Apax Partners, de Amerikaanse grootaandeelhouder van Wehkamp, zou de mogelijkheden voor een beursgang aan het onderzoeken zijn. Apax probeerde eerder om het bedrijf te verkopen, maar dat lukte niet, zeggen ingewijden tegenover de Telegraaf.

Volgens de krant zou Apax Wehkamp in september te koop hebben gezet. Er waren twee kandidaten voor overname, maar tot een verkoop kwam het uiteindelijk niet. Ondanks de stijgende cijfers van Wehkamp zouden de overnamekandidaten de markt toch te onzeker vinden, zo schrijft de Telegraaf. De positieve resultaten van Wehkamp zouden volgens hen ook een eenmalig gevolg van de coronacrisis kunnen zijn.

Apax bekijkt nu of een beursgang voor Wehkamp een goede optie is. Of Wehkamp daadwerkelijk naar de beurs gaat, wordt volgens de Telegraaf nog dit jaar besloten. Wehkamp en Apax hebben nog niet op het bericht gereageerd.