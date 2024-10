Arc'teryx sluit partnerschap met Ambercycle voor duurzame productinnovatie

Het Canadese outdoormerk Arc'teryx gaat een strategisch innovatiepartnerschap aan met materiaal-innovatiebedrijf Ambercycle Inc., zo laat het merk weten in een persbericht. Vanaf 2026 gaat Arc'teryx gerecyclede materialen van Ambercycle gebruiken in zijn collecties.

Arc'teryx zal vooral profiteren van de technologie van Ambercycle, die zich richt op het hergebruiken en regenereren van materialen op moleculair niveau. Deze technologie maakt het mogelijk om textielafval te verwerken en om te zetten in nieuwe, hoogwaardige materialen. Dit materiaal, genaamd cycora®, stoot volgens Ambercycle 50 procent minder CO2 uit dan de productie van nieuw polyester en kan 3,5 kilo textielafval verminderen.

Katie Becker, Chief Creative Officer bij Arc'teryx, deelt over het partnerschap: "Arc'teryx zet zich in voor een disruptieve evolutie. Door het voortdurende streven naar perfectie in design, geloven we dat er altijd een betere weg vooruit is. Ambercycle deelt onze visie op evolutie door circulariteit en we zijn enthousiast om het gebruik van cycora® geregenereerde materialen in onze productlijn te verkennen."

"Als een innovatiegedreven bedrijf verkent Ambercycle altijd nieuwe grenzen in materiaalregeneratie en circulariteit," zegt Shay Sethi, CEO van Ambercycle. "Samenwerken met een vooruitstrevende leider als Arc'teryx stelt beide teams in staat om conventionele benaderingen uit te dagen en een nog grotere impact te creëren. Samen verkennen we het potentieel voor een echt circulaire toekomst.”