Asics draait verlies in 2020, maar ook meevallers op de jaarrekening

Hardlopen is een prima coronasport: het kan makkelijk individueel en er is geen sportschool voor nodig. Evengoed kreeg ook sportswearmerk Asics, dat grotendeels op hardlopers leunt, het zwaar te verduren tijdens coronajaar 2020. Dat blijkt uit het geconsolideerde jaarverslag van Asics Corporation, dat dit weekend werd gepubliceerd.

De wereldwijde omzet van Asics daalde in het boekjaar met 13 procent naar 328,8 miljard Japanse yen (omgerekend 2,5 miljard euro). In Europa daalde de omzet met 8,6 procent naar 87,3 miljard yen (683 miljoen euro). Het operationeel verlies van het bedrijf kwam uit op 4 miljard yen (31,3 miljoen euro) tegenover een winst van 10,6 miljard yen (circa 83 miljoen euro) in 2019. In de toelichting van het jaarverslag worden die terugslagen grotendeels aan Covid-19 toegeschreven. Niet alleen werden Asics-winkels wereldwijd tijdelijk gesloten, ook werden sportevenementen die voor Asics gewoonlijk veel omzet genereren geannuleerd.

Coronavirus zorgt voor rode cijfers bij Asics, maar e-commerce groeit

Wel namen de online verkopen van Asics flink toe, met gemiddeld 86 procent wereldwijd. In Europa groeide de e-commerce zelfs met 133 procent. Dat was mede te danken aan virtuele marathonevenementen die door Asics werden georganiseerd, zoals de Aiscs World Ekiden 2020, waaraan wereldwijd 56.000 mensen deelnamen, zo schrijft het bedrijf.

Er waren nog andere meevallers op de jaarrekening: In China groeide de omzet in 2020 met 4 procent dankzij een toename van 25 procent in de vraag naar performance running-producten, over het algemeen de best presterende categorie van het bedrijf.

Voor 2021 voorspelt Asics weer te plussen: het verwacht een omzetgroei van 12,5 tot 17,1 procent, met een groei van 7,1 procent in de regio Europa.

Onder Asics Corporation valt, naast het eigen merk, ook het label Onitsuka Tiger, dat in 2020 een omzet draaide van 33,9 miljard yen, ten opzichte van 45,6 miljard yen een jaar eerder. Asics Corporation is actief in 33 landen wereldwijd, online en via circa duizend winkels.