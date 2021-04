Asos profiteert van veranderende consumptiepatronen, omzet stijgt met een kwart

Asos is een van de weinige modebedrijven die nadrukkelijk baat heeft bij de verschuivingen in koopgedrag gedurende de pandemie. In de eerste helft van boekjaar 2021, tussen begin september en eind februari, steeg de omzet van het merk met een kwart ten opzichte van een jaar eerder, naar 1,9 miljard pond (omgerekend 2,2 miljard euro), zo blijkt uit het halfjaarrapport van de Britse online retailer. De nettowinst was met 81,8 miljoen pond (omgerekend 94,7 miljoen euro) meer dan drie keer zo hoog als in dezelfde periode het jaar daarvoor.

“Asos heeft ongetwijfeld geprofiteerd van de consumptieverschuivingen die door Covid-19 in een versnelling zijn geraakt, met name in Groot-Brittannië en het merendeel van Europa,” zo is in het rapport te lezen. Mede door Asos’ online businessmodel kreeg het tijdens de pandemie de wind in de rug. De ‘snelheid en wendbaarheid in het waarborgen van een relevant assortiment en de beschikbaarheid van producten’ zorgden voor een sterke groei gerealiseerd in de belangrijkste ‘‘lockdown’-categorieën’, zoals casual- en loungewear, schrijft Asos. Volgens het bedrijf heeft het aan de veranderende consumptiepatronen tijdens de pandemie een financieel voordeel van zo’n 48 miljoen pond (omgerekend 56 miljoen euro) te danken.

De uitgaanskleding waar Asos ook bekend om staat, en die een groot deel van de markt vertegenwoordigt in Amerika en de rest van de wereld, deed het in de eerste helft van het boekjaar minder, aldus het bedrijf.

Deze winter nam Asos de merken Topshop, Topman, Miss Selfridge en HIIT over van modegroep Arcadia. “Deze merken zijn naadloos op ons platform gearriveerd,” schrijft Asos. Het bedrijf ‘heeft er vertrouwen in dat we in het eerste volledige jaar een sterk financieel rendement zullen behalen’.