'Authentic Brands Group overweegt te bieden op Ted Baker'

Authentic Brands Group (ABG), het moederbedrijf van onder meer Reebok en Juicy Couture, overweegt te bieden op Ted Baker Plc. Dat melden verschillende bronnen tegenover Sky News. Ted Baker ging begin april formeel in de verkoop.

ABG zou nog niet met zekerheid een formele bieding hebben ingediend, maar wel overwegen om dat te doen. Het bedrijf zou in overleg zijn geweest met de financieel adviseurs van Ted Baker en hebben deelgenomen aan een niet-bindend biedingsproces, schrijft Sky News.