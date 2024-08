Autoriteiten in Seoul vinden giftige stoffen in Shein- en Temu-producten

Damesaccessoires die door enkele van 's werelds populairste online winkelbedrijven worden verkocht, bevatten giftige stoffen die soms honderden keren hoger zijn dan de toegestane niveaus, meldden de autoriteiten in Seoul woensdag.

Chinese giganten als Shein, Temu en AliExpress zijn de afgelopen jaren wereldwijd enorm populair geworden. Ze bieden een ruime keuze aan trendy kleding en accessoires tegen verbluffend lage prijzen.

De explosieve groei heeft geleid tot strengere controles op hun bedrijfspraktijken en veiligheidsnormen, ook in de Europese Unie en Zuid-Korea, waar ambtenaren in Seoul wekelijks inspecties uitvoeren op artikelen die via onlineplatforms worden verkocht.

Bij de meest recente inspectie werden 144 producten van Shein, AliExpress en Temu getest en meerdere producten van alle bedrijven voldeden niet aan de wettelijke normen.

Schadelijke stoffen in producten van Shein en Temu

Schoenen van Shein bleken aanzienlijk hoge concentraties ftalaten te bevatten (chemicaliën die worden gebruikt om plastic flexibeler te maken). Eén paar schoenen bevatte maar liefst 229 keer meer dan de wettelijke limiet.

"Weekmakers op basis van ftalaten hebben invloed op de voortplantingsfuncties, zoals een afname van het aantal zaadcellen, en kunnen onvruchtbaarheid en zelfs vroeggeboorte veroorzaken", vertelde een functionaris van het milieugezondheidsteam van Seoul aan AFP.

Eén van deze chemische stoffen "wordt door het Internationaal Kankerinstituut geclassificeerd als kankerverwekkend voor de mens. Daarom moet er speciale aandacht worden besteed aan het vermijden van langdurig contact met het menselijk lichaam", voegden ze toe.

Formaldehyde, een chemische stof die veel wordt gebruikt in bouwproducten voor in huis, werd in de doppen van Shein aangetroffen in een concentratie die twee keer zo hoog was als de toegestane drempelwaarde.

In twee flesjes nagellak van Shein werd dioxaan aangetroffen, een mogelijk kankerverwekkende stof die leververgiftiging kan veroorzaken. De concentraties lagen 3,6 keer hoger dan de toegestane hoeveelheid en de methanolconcentratie lag 1,4 keer hoger dan de toegestane hoeveelheid.

De autoriteiten in Seoul ontdekten dat de binnenzolen van sandalen uit Temu lood bevatten in hoeveelheden die meer dan elf keer hoger waren dan de toegestane limiet.

Shein reageert, reactie Temu blijft uit

Shein vertelde aan AFP dat ze "nauw samenwerken met externe internationale testbureaus [...] om regelmatig risicogebaseerde steekproeven uit te voeren om ervoor te zorgen dat de producten die door leveranciers worden geleverd, voldoen aan de productveiligheidsnormen van Shein".

"Onze leveranciers moeten voldoen aan de controles en normen die wij hebben ingevoerd, en aan de wet- en regelgeving op het gebied van productveiligheid in de landen waar wij actief zijn", aldus het bedrijf.

Temu reageerde niet direct op een verzoek van AFP om commentaar. Volgens een verklaring van de overheid hebben ambtenaren in Seoul gevraagd om de producten uit de verkoop te halen.

Digitale bedrijven onder de loep

"Producten die de wettelijke grenswaarde overschrijden, zijn producten die direct in contact komen met het lichaam, zoals leren sandalen en hoeden. Burgers moeten hier dus extra op letten", aldus Kim Tae-hee, een functionaris in Seoul. "De overheid van de metropool Seoul zal periodiek veiligheidstests blijven uitvoeren en de resultaten daarvan openbaar maken."

In april voegde de Europese Unie Shein toe aan haar lijst van digitale bedrijven die groot genoeg zijn om onder strengere veiligheidsregels te vallen. Deze regels omvatten maatregelen om klanten te beschermen tegen onveilige producten, vooral producten die schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen.

Shein en Temu zijn het voorbeeld van de Chinese e-commercegigant Alibaba gevolgd en hebben Amazon uitgedaagd, vooral door hun intrede op de Amerikaanse markt.

Dit artikel verscheen eerder op Fashion United UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.