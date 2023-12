B2B-leverancier Grosso Moda Nederland B.V. was al ‘geruime tijd’ niet winstgevend meer

De business-to-business-leverancier Grosso Moda Nederland B.V. leidde, zoals veel bedrijven, onder de gevolgen van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne, waarna het kopje onder ging op 8 augustus 2023, zo staat in het faillissementsverslag.

De orders van Grosso Moda Nederland B.V. bleven in aantallen teruglopen, zo staat in het verslag. “Het lukte al geruime tijd niet meer om de onderneming winstgevend te exploiteren. Toen de bank de kredietfaciliteit opzegde was er geen andere keuze meer dan het faillissement aan te vragen”, zo verklaarde de directeur volgens de curator.

In september werd al bekendgemaakt dat het bedrijf geen doorstart maakte.

Grosso Moda is opgericht in 1992 en begon als een business-to-business-leverancier van kledingonderdelen en diensten op het gebied van productie. Zo’n 25 jaar later begon het bedrijf ook business-to-business mode-ontwerpconcepten voor merken en retail multibrand winkels, inclusief productie en levering, aan te bieden. Het bedrijf verkoopt haar producten aan merkklanten en winkelketens in Noord-Amerika, Europa en het Verenigd Koninkrijk met de combinatie van eigen en externe productiekantoren in Europa en Azië (in Litouwen, Oekraïne, Belarus, Turkije en Vietnam).