Balr. van begin tot einde: Opkomst, expansie en ondergang

Het lifestylemerk Balr. van (ex-)voetballers als Demy de Zeeuw en Gregory van der Wiel begon in 2013 met grote ambities. Wat volgde was ruim een decennium vol groei, investeringen en internationale uitbreiding, maar ook financiële tegenslagen. FashionUnited zet de belangrijkste gebeurtenissen op een rij in deze tijdlijn.

2013: Oprichting

Balr. wordt in 2013 opgericht door voetballers Demy de Zeeuw, Juul Manders en Ralph de Geus. Op een later moment stappen voetballers Gregory van der Wiel en Eljero Elia in. Het merk positioneert zichzelf als een luxe lifestyle merk en haalt inspiratie uit de wereld van professionele voetballers.

2016: Uitbreiding met damesmode en opening eigen winkel

De eerste stap naar de fysieke retail wordt genomen in 2016. “We wilden een pop-up store plannen, en opeens zaten we aan een contract van twee jaar vast”, zo vertelt De Zeeuw tegen FashionUnited kort voor de opening. Het merk strijkt neer op de Kalverstraat. “Dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar zoiets kan je niet laten schieten.”

Eerder dat jaar heeft Balr. de collectie uitgebreid met damesmode.

2017: Stap naar wholesale en 10 miljoen omzet

2017 is het jaar dat Balr. de eerste stap naar de wholesalemarkt zet. Het merk begint met Aspact als retailpartner, die op dat moment zeven winkels heeft. Door deze samenwerking hoopt het merk de naamsbekendheid verder te vergroten en de klanten beter te bedienen. Later komt Balr. ook in De Bijenkorf te liggen en gaat het retailpartnerschappen aan met andere winkels.

Dit jaar draaide het merk naar verluidt een omzet van 10 miljoen euro.

2018: Mede-oprichter Gregory van der Wiel stapt uit het merk, op zoek naar investeerders

Mede-oprichter Gregory van der Wiel verkoopt in 2018 zijn belang in het merk. Media melden op dat moment dat Van der Wiel dit met een rendement van 2000 procent verkoopt. Dit is echter nooit bevestigd.

Door het vertrek van Van der Wiel komt er ruimte vrij voor andere investeerders om in te stappen. Daarom wordt er een investeringsronde opgezet. Investeerders krijgen de kans om een minderheidsbelang van maximaal twintig procent te kopen in Balr. of platform 433. “We zijn op zoek naar strategische partnerships of financiers die daadwerkelijk de potentie van onze bedrijven zien en van waarde zijn door hun wereldwijde netwerk, vermogen en ervaring”, aldus Juul Manders, algemen directeur van Balr. en 433 op dat moment.

In 2018 draaide het merk een omzet van 15 miljoen euro, aldus een persbericht uit dat jaar.

2019: Eerste Duitse winkel

Ook het buitenland lonkt. Nadat Balr. al online successen behaalde in onder andere de Verenigde Staten en Duitsland, opent het merk de eerste winkel buiten de Nederlandse landsgrenzen. In de herfst van 2019 opent Balr. een winkel in Oberhausen.

2023: Algemeen directeur stapt op, bedrijf heeft extra geld nodig

Na een jaar bij Balr. stapt algemeen directeur Ken Fontijn op. Hij voegde zich in juli 2022 bij het bedrijf, maar kondigt zijn vertrek in juli 2023 aan.

De meest recent gepubliceerde jaarcijfers van het bedrijf, die van 2023, tonen dat de voortgang van Balr. in gevaar zou kunnen komen als aandeelhouders geen geld zouden storten. In dat boekjaar werd er een verlies geleden van 1,7 miljoen euro. In het boekjaar 2022 schreef het merk al een verlies van 1,3 miljoen euro.

2025: Vraagt faillissement aan

Balr. vraagt in juli 2025 het faillissement aan. De aandeelhouders van het bedrijf willen zich richten op de groei van voetbalplatform 433 die onder dezelfde eigenaren valt. Bij het merk Balr. werken op dat moment 45 mensen en het merk heeft twee eigen winkels.

De afgelopen jaren heeft het bedrijf pogingen gedaan Balr. weer financieel gezond te maken, maar toen pogingen mislukte is besloten de activiteiten van het merk stop te zetten. “We hebben er echt alles aan gedaan om faillissement te voorkomen, van herstructureringen en kostenbesparingen tot nieuwe samenwerkingen,” zegt Juul Manders, algemeen directeur van Balr in het persbericht. “Maar de stijgende kosten, teruglopende verkopen en de opgebouwde coronaschuld zijn ons uiteindelijk te veel geworden. Ik ben ongelooflijk dankbaar voor onze klanten, partners en ons team voor het jarenlange vertrouwen en de mooie dingen die we samen hebben neergezet.”