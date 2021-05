Bangladesh-akkoord op het laatste moment met drie maanden verlengd

Het Bangladesh-akkoord is ternauwernood met drie maanden verlengd. Dat melden Uni Global Union, IndustriAll Global Union en betrokken internationale modemerken in een gezamenlijk persbericht. Het betreft een interim-akkoord, dat nog door de individuele merken moet worden ondertekend.

De drie extra maanden zijn vooral een manier om de onderhandelingen over een verdere verlenging van het akkoord te kunnen voortzetten, zo stelt Christy Hoffman, secretaris-generaal van Uni, in het persbericht. De onderhandelingen lopen al een tijd stroef: merken en vakbonden worden het niet met elkaar eens.

Het Bangladesh-akkoord zou vandaag na acht jaar verlopen. Het akkoord werd opgesteld na de Rana Plaza-ramp in 2013, en moet zorgen voor veiliger werkomstandigheden in kledingfabrieken in Bangladesh. Door zich aan het akkoord te verbinden, wordt het voor kledingmerken en -retailers wettelijk verplicht om verbeteringen op het vlak van infrastructuur te ondersteunen. Verschillende merken die het akkoord in 2013 ondertekenden willen nu af van die wettelijke verplichting, en zien niet veel in een verlenging van het akkoord.

Volgens de vakbonden is een verlenging van het Bangladesh-akkoord echter hoognodig ‘om het succes en de geloofwaardigheid van de RSC (Ready-Made Garments Sustainability Council, dat gaat over de monitoring van fabrieken, red.) in stand te houden, evenals een veilige werkplek voor miljoenen werkers’, aldus Hoffman.

SKC: ‘Verlenging Bangladesh-akkoord nog geen garantie op goede uitkomst’

Dat onderschrijft ook Schone Kleren Campagne, dat als witness signatory de ontwikkelingen rondom het akkoord nauwlettend volgt. “Het betreft een heel belangrijk veiligheidsakkoord, dat goed gefunctioneerd heeft,” zegt Wyger Wentholt, woordvoerder van SKC, aan de telefoon. "Dat akkoord dreigde vandaag ten einde te komen."

Evengoed bestaat er bij SKC ‘grote onzekerheid over de afloop’, aldus Wentholt. “De drie maanden zijn slechts een verlenging, geen garantie op een goede uitkomst. Vanuit ons perspectief stellen merken zich niet actief genoeg op om te garanderen dat dit succesvolle akkoord door kan gaan. Ze hebben bezwaren tegen essentiële punten van het akkoord: tegen juridische afdwingbaarheid, onafhankelijk toezicht en uitbreiding naar het buitenland. Door daar bezwaar tegen te maken, lijkt het erop dat deze merken het akkoord een voetje lichten. We hopen dat we ons daarin vergissen, en dat de merken toch bereidheid zullen tonen om door te gaan met het akkoord.”

Volgens SKC hebben van de bijna tweehonderd merken en retailers die het akkoord hebben ondertekend, in ieder geval de merken Asos, Tchibo, Esprit, Zeeman, G-Star, KiK en Country Road de voortgang van het akkoord onderschreven.