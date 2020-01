Bangladesh: fabrieken in Dhaka gedwongen gesloten wegens riviervervuiling

Bangladesh - Net nu het rustig begon te worden in Bangladesh - het Bangladesh Akkoord met betrekking tot de (brand)veiligheid van infrastructuur wordt omgevormd en er zijn minder incidenten in fabrieken - zorgt een nieuwe beslissing van het hoger gerechtshof in het land voor opschudding. Op 20 januari heeft het hof lokale autoriteiten bevolen directe actie te ondernemen tegen 231 fabrieken gerelateerd aan de kledingindustrie, inclusief rubberproducenten, verffabrieken en leerlooierijen, die de Buriganga-rivier als dumpplek voor hun industrieel afval gebruiken. De rivier, tevens de grootste rivier van de hoofdstad Dhaka, is daardoor een van de meest vervuilde rivieren ter wereld.

Door de jaren heen heeft de overheid dit probleem de rug toegekeerd. De kledingindustrie in Bangladesh is de op een na grootste in de wereld, na de Chinese. 80 procent van de nationale export van Bangladesh bestaat uit kleding, en het is goed voor 20 procent van het nationaal bruto product. Maar het kan zo niet langer. “Het hof heeft verzocht om alle voorzieningen van de fabrieken, inclusief gas, water en licht, af te sluiten. Dit besluit is belangrijk om de Buriganga te behoeden voor een ecologische ramp”, zei advocaat Manzil Murshid, die het rechtsgeding startte, tegen AFP.

De Buriganga geldt als een levensader voor Dhaka sinds de stad de hoofdstad werd van het historische Mogolrijk, in 1610. De rivier verbindt de stad met de zuidelijke kustdistricten door een netwerk van rivieren en is economisch gezien cruciaal. Volgens schattingen van het Bangladeshi Ministerie voor Milieu, Bebossing en Klimaatverandering worden er echter door leerlooierijen alleen al dagelijks 21.600 kubieke meters (omgerekend 21,6 miljoen liter) aan giftige afvalstoffen in de rivier geloosd - om nog maar niet te spreken van de duizenden tonnen vast afval die elke dag in de rivier belanden.

In 2017 moesten circa honderd looierijen al verplaatsen na internationale kritiek op de situatie. Evengoed bleven honderden illegale fabrieken, gebouwd zonder rekening te houden met milieuregulering, de rivier vervuilen. “De beslissing is een goede ontwikkeling. Deze fabrieken bleven de rivier vervuilen omdat zij geen strategie hadden voor de omgang met afval”, zegt rivierexpert Ainun Nishat tegenover AFP. Hij hoopt dat “de autoriteiten gehoor zullen geven aan de politieke druk om het bevel uit te voeren”.

Nationale Commissie voor Rivierbehoud Bangladesh zal regulering monitoren

De Nationale Commissie voor Rivierbehoud Bangladesh (National River Conservation Commission of Bangladesh, NRCCB), het overheidsorgaan dat gaat over de bescherming van rivieren in Bangladesh, heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om te controleren of het besluit wordt nageleefd. Voorzitter Mujibur Rahman Howlader noemde het rechtelijk besluit “een grootse prestatie”. Tegenover AFP stelde hij: “Deze fabrieken hebben twee enorme overtredingen begaan. Ze zijn niet goedgekeurd volgens milieuregulering en vervuilen al jarenlang de rivieren.”

Hopelijk stelt het besluit, dat wordt toegejuicht door activisten, een voorbeeld voor vergelijkbare situaties. 38 andere rivieren in Bangladesh “zijn momenteel stervende als gevolg van de ongecontroleerde vervuiling en landroof”, benadrukt Sheikh Rokon, hoofd van de Bangladeshi jongerenactiegroep Riverine People.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Nora Veerman