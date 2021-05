‘Belgisch OM vervolgd PostNL voor sociale fraude’

Postbedrijf, PostNL, wordt vervolgd voor mogelijke sociale fraude in België bij hun koeriers, zo meldt de Belgische krant De Tijd. Het bedrijf werkt met onderaannemers voor bezorging van pakketten. Volgens het Belgisch Openbaar Ministerie vinden daar ‘structureel inbreuken’ plaats. PostNL loopt een risico op een geldboete van minimaal 24.000 euro. Evenals celstraffen tot drie jaar.

Het zou gaan om het niet respecteren van coronamaatregelen, sociale bijdragen worden niet altijd betaald en er zou in sommige gevallen sprake zijn van schijnzelfstandigheid, zo is te lezen in berichtgeving van De Tijd. Daarnaast wordt er gesproken over slechte arbeidsomstandigheden, zoals lange werkdagen en te weinig loon. Dit noemt het Belgische OM ‘georganiseerde sociale fraude’.

PostNL is gedagvaard, maar wil geen inhoudelijk commentaar geven, meldde een woordvoerder bij PostNL aan VTR, een Vlaamse omroep. Naast PostNL is postbedrijf, GLS, ook gedagvaard voor overeenkomende misstanden, zo is te lezen. De eerste zitting is eind mei 2021. Eerder dit jaar werd al bekend dat de Belgische belastingdienst een onderzoek deed naar belastingontduiking bij onderaannemers van PostNL.

PostNL maakte vandaag zijn nieuwe cijfers van het eerste kwartaal 2021 bekend via een persbericht. Het postbedrijf behaalde een omzet van 962 miljoen euro in het eerste kwartaal. Daarnaast bezorgde het bedrijf 108 miljoen pakketten in deze periode. Dat is een groei van 61,6 procent vergeleken met het eerste kwartaal van 2020, zo is te lezen. Deze stijging zal deels eenmalig zijn wegens gesloten winkels door het coronavirus.