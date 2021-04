Benetton Group lanceert Green B: een project met duurzaamheidsinitiatieven

Beeld: Benetton Group

Benetton Group lanceert Green B: een project dat alle duurzaamheidsinitiatieven van de merken in het bedrijf zou samenbrengen, zo is te lezen in het persbericht. Het project is gelanceerd ter gelegenheid van World Earth Day.

Benetton Group zal -naar eigen zeggen- de komende jaren duurzamere producten aanbieden en een toeleveringsketen creëren met meer respect voor het milieu en de rechten van werknemers. Evenals de efficiëntie verhogen van het hoofdkantoor en de winkels op gebied van energieverbruik en afvalbeheer. Dit zal de groep doen door de nieuwe winkel in Florence als voorbeeld te nemen.

Het Green B-logo is groen. Massimo Renon, CEO van Benetton Group, legt in het persbericht uit voor groen gekozen te hebben, omdat groen de kleur van Benetton is. “De letter ‘B’ is de eerste letter van de achternaam van de oprichters van het merk. De letter verwijst bovendien naar het Engelstalige werkwoord ‘to be’. Dit staat voor de essentie van duurzaamheid. Net als de bij: een klein insect, die het ecosysteem niet in de problemen brengt”, aldus Renon.

Het symbool zal te zien zijn in winkels, op digitale platformen, op labels van kledingstukken en in het Integrated Report- de publicatie waarin het bedrijf illustreert hoe strategie, governance en performance het mogelijk maken waarde te creëren met respect voor het milieu en de mensen.