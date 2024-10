Bestseller onthult eerste Due Diligence-rapport gericht op mensenrechten en milieuverbeteringen in toeleveringsketens

Deense modegroep Bestseller, het moederbedrijf van onder meer Only, Vero Moda en Jack & Jones, heeft zijn allereerste onderzoeksverslag naar werknemersrechten, milieuvervuiling en productverantwoordelijkheid gepubliceerd op zijn website. Het zogeheten ‘Supply Chain Due Diligence Report’ kijkt in detail naar de fabrieken in productielanden, zoals India en Bangladesh, waar de producten van de modegroep worden gemaakt. Het 87-pagina's-lange rapport staat in het teken van de ‘Corporate Sustainability Due Diligence Directive’ (CSDDD).

De CSDDD wordt in de volksmond dan ook meestal ‘ketenverantwoordelijkheid en -aansprakelijkheid’ genoemd. De CSDDD-richtlijn stelt bedrijven verantwoordelijk te rapporteren over de eventuele schadelijke gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten op het gebied van milieu en mensenrechten. In april 2024 gaf het Europees Parlement groen licht voor deze richtlijn.

“Ons doel is om stakeholders een kijkje achter de schermen te geven in ons due diligence-proces. Door deze meer gedetailleerde informatie te delen, kunnen externe stakeholders zien wat we bedoelen als we zeggen dat we verantwoord handelen. Het is niet genoeg om claims van due diligence te maken; we moeten laten zien hoe we risico's identificeren en beoordelen, omstandigheden en impact in fabrieken monitoren en samenwerken met stakeholders om verbeteringen in de industrie te stimuleren en de meest significante risico's die we tegenkomen te beperken,” aldus Emily Casswell, specialist in rapportage en transparantie bij Bestseller, in het persbericht.

Vanaf nu kan iedereen via de ‘Public Factory List’ van Bestseller lezen waar de modegroep produceert. De modegroep is een werkgever van ruim 700.000 mensen. Het ‘Supply Chain Due Diligence Report’ rapporteert over de leefbaarheid van deze mensen onder 350 leveranciers en 700 fabrieken in 18 landen. Bestseller zal deze lijst om de twee maanden publiceren.

Het bedrijf onderstreept dat de omstandigheden in de landen India, Pakistan, Cambodja, Turkije en Bangladesh extra aandacht krijgen vanwege hun vaak slechte arbeidsomstandigheden. Arbeiders in deze landen zijn vaak kwetsbaar en laagbetaald. Daarbovenop hebben ze te maken met uitbuiting en beperkte rechten. Deze factoren maken het voor de Deense modegroep essentieel om hun toeleveringsketens in deze regio's goed in de gaten te houden, zo blijkt uit het persbericht. "Onze grootste risico's op het gebied van mensenrechten en milieu liggen binnen onze toeleveringsketen. We hebben robuuste systemen en gekwalificeerd personeel dat samenwerkt met onze leveranciers om deze risico's aan te pakken. Dit rapport biedt transparantie in onze processen en voortgang,” aldus Felicity Tapsell, hoofd verantwoorde inkoop, over het rapport.