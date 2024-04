Beter dan verwacht: Adidas verhoogt verwachting boekjaar na resultaten eerste kwartaal

Duits sportmodebedrijf Adidas heeft betere resultaten geboekt in het eerste kwartaal dan in eerste instantie verwacht. Omdat de resultaten boven verwachting liggen, verhoogt het bedrijf ook de verwachting voor het gehele boekjaar, zo blijkt uit een financieel statement.

Het voorlopige omzetcijfer voor het eerste kwartaal komt uit op 5,4 miljard euro. Dit bedrag wordt aangetikt dankzij een stijging van 4 procent jaar op jaar. Het operationeel resultaat verbeterde ook met honderden miljoenen euro’s ten opzichte van een jaar eerder.

Adidas stelt de verwachting voor het gehele boekjaar bij naar een omzetstijging ‘met een midden tot hoog enkel cijfer’ (wat geïnterpreteerd kan worden als tussen de 5 en 9 procent) bij gelijke wisselkoersen. Eerder verwachtte het bedrijf alleen een omzetstijging rond een ‘midden enkel cijfer’.

Adidas heeft een turbulent jaar achter de rug. Aan het begin van het boekjaar 2023 verwachtte het bedrijf nog een operationeel verlies van 700 miljoen euro. Deze verwachting was ingegeven door het opschorten van de samenwerking met artiest en ontwerper Ye (voormalig Kanye West). Gedurende het boekjaar vond Adidas AG toch een oplossing voor het voorraadprobleem dat het in eerste instantie had. Hierdoor werd toch een operationele plus behaald van 268 miljoen euro.