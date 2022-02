Betrokken kledingmerken reageren op Radar-uitzending over duurzaamheid in mode-industrie

Verschillende internationale kledingmerken hebben gereageerd op de Radar-uitzending over mode en duurzaamheid die maandag op televisiezender NPO1 zien was. In de uitzending wordt gesteld dat de term ‘duurzaam’ heden ten dage veel wordt gebruikt door kledingmerken, maar dat duurzaamheidsclaims regelmatig vaag blijken of niet zijn aan te tonen.

In de uitzending worden winkels van We Fashion, Tommy Hilfiger, Zara, Nike, Primark, Vila, Esprit, Claudia Sträter en America Today bezocht. Ook worden beelden getoond van modeketen H&M. Voor het oog van een geheime camera werden winkelmedewerkers bevraagd over het duurzaamheidsbeleid van het merk waarvoor ze werken. Dat levert vaak onduidelijke antwoorden op: van ‘duurzaamheid is een beetje een motto’ tot ‘we hadden vroeger ook van die jassen die gerecycled van petflessen en dat soort dingen’. Duurzame mode-expert Veerle Spaepens is in de uitzending kritisch op de uitspraken: “Als het winkelpersoneel van weinig weet, kun je aannemen dat het bedrijf er in de kern weinig mee bezig is.”

Reacties op de uitzending

De betrokken merken kregen de mogelijkheid om reacties op de uitzending in te sturen, die nu op de website van Radar te lezen zijn. Bij We Fashion vertelde een medewerker dat het merk zich ten doel stelde in 2021 volledig met duurzaam katoen te werken: “Volgens mij hebben we dat inmiddels ook gehaald.” We Fashion schrijft op de website van Radar dat het inderdaad ‘de ambitie heeft om vanaf 2021 alleen nog maar duurzame katoen in te kopen. Dit doel hebben we inderdaad nagenoeg gerealiseerd door het inzetten van biologische katoen en gerecyclede katoen, maar voornamelijk ook door ons lidmaatschap van het Better Cotton Initiatief,’ aldus We Fashion. “Het Better Cotton Initiative maakt gebruik van een mass balance-systeem, waardoor individuele kledingstukken mogelijk geen Better Cotton bevatten. Maar door de aankoop ervan help je de kledingproductie te verduurzamen.”

Medewerkers van Vila zeiden in de uitzending dat er ‘best wel veel dingen’ in de winkel hangen ‘met van dat gerecycled polyester’. Op de website van Radar zegt Vila: “Wij streven er naar om het gebruik van duurzamere materialen elk jaar te verhogen, totdat al onze producten circulair vanaf het ontwerp zijn. Dit heeft tijd nodig en we zijn ons bewust dat er is nog veel werk te doen is.” Een vergelijkbare reactie komt van Claudia Sträter: “Claudia Sträter streeft naar een zo duurzame mogelijke productie van kleding en dito bedrijfsvoering binnen de mogelijkheden die we hebben. Dat doen we nu en dat zullen we blijven doen.” Het merk geeft een aantal voorbeelden van artikelen waar ‘in meer of mindere mate’ duurzame garens of stoffen worden gebruikt, zoals gebreide items met Ecovero-viscose en biologisch katoen in ‘diverse producten’. Ook Zara en Tommy Hilfiger geven op de website reacties waarin ze hun prestaties en ambities op het gebied van duurzaamheid delen.

Een duurzamere lijn

In de uitzending wordt ook het onderwerp van duurzamere sublijnen besproken. Ook grote modeketens die lage prijzen hanteren voeren soms een dergelijke lijn. Volgens Spaepens zijn dit soort lijnen ‘geen systeemverandering,’ zegt ze, maar ‘gewoon een extra lijn’.

Op de website van Radar staat een uitgebreide reactie van H&M, waarin de modeketen meer toelichting geeft over de Conscious-lijn, de duurzamere kledinglijn die het merk al geruime tijd voert. “We gebruiken een ‘Conscious choice’ hangtag om deze producten aan te duiden als ze minstens 50% aan duurzaam verkregen of gerecycled materiaal bevatten,” aldus H&M. H&M werkt net als We Fashion met het Better Cotton Initiative, maar ‘omdat katoen van BCI-boerderijen soms kan worden gemengd met conventioneel katoen, hebben deze artikelen geen ’Conscious choice’ hangtag.” Verder geeft de keten ook informatie over andere duurzaamheidsinitiatieven waar het nu aan werkt en de leveranciers met wie het samenwerkt.

In geen van de zes reacties staat gespecificeerd wat er precies met duurzaamheid wordt bedoeld, en in meerdere gevallen worden in de reacties streefdoelen genoemd zonder dat daar harde cijfers aan worden verbonden. Van de ketens Esprit, America Today, Nike en Primark zijn op de Radar-website nog geen reacties te vinden.