Beurshandelaar klaagt Hema aan wegens uitblijven rentebetalingen

Beurshandelaar Alco Pieren sleept Hema, en haar raad van bestuur, voor de rechter, zo schrijft De Telegraaf. Volgens Pieren is Hema rentebetalingen op achtergestelde obligaties verschuldigd, en heeft de warenhuisketen voldoende geld in kas om deze te betalen - alleen gebeurt dat niet. Ten onrechte, vindt Pieren. De multimiljonair hoopt het verkoopproces van Hema op te kunnen schorten totdat de rentebetalingen zijn voldaan.

Gerechtelijke procedures lagen voor Hema al in de lijn der verwachting, volgens een woordvoerder van de keten. Hema is dan ook niet onder de indruk van Pierens actie en zegt vertrouwen te hebben in een goede afloop van de rechtszaak.