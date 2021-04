Bevestigd: Chinese e-commerce concurrent JD.com opent distributiecentrum in Venray

Het Chinese e-commerce bedrijf, JD.com, heeft een huurovereenkomst gesloten voor een distributiecentrum met het Smartlog Venray, dat bevestig DHG, belegger en ontwikkelaar van logistiek vastgoed, via een bericht op hun website. De Alibaba-concurrent krijgt bijna 18000 vierkante meter.

JD.com zal beschikken over bijna 12000 vierkante meter warehouse, bijna 6000 vierkante meter mezzanine en 350 vierkante meter kantoorruimte. Smartlog Venray is een ontwikkeling van DHG in het zuiden van het land en is ruim 53000 vierkante meter groot.

JD.com is de grote concurrent van e-commercegigant Alibaba. De hoofdzetel van JD.com is gevestigd in Bejing. Het e-commercebedrijf is beursgenoteerd en lid van de Fortune Global 500. Net als andere grote wereldwijde spelers ziet JD.com kansen in Europa en huurt in Venray het eerste distributiecentrum in Nederland, zo is te lezen. In het warehouse zullen robots ingezet worden voor de afhandeling van goederen en ondersteuning van het personeel.

Het e-commercebedrijf verscheen eind vorig jaar in het nieuws door openstaande vacatures in Nederland. JD.com maakte hiermee plannen bekend een supermarkt in Nederland te willen openen. Het concern beschikt in eigen land over tientallen supermarkten onder de naam 7Fresh.

Alibaba vestigde zich in 2016 met een kantoor in Amsterdam. In 2018 vestigde de e-commercegigant zich met een distributiecentrum in het Belgische Luik. De vestiging van een distributiecentrum in Nederland bleef echter uit.