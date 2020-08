Bijna 150 grote bedrijven failliet in tweede kwartaal 2020, maar niet alleen door corona

In het tweede kwartaal van 2020 gingen wereldwijd bijna 150 grote bedrijven met een omzet hoger dan 50 miljoen euro failliet, volgens onderzoekers van kredietverzekeraar Euler Hermes. Dat zijn er twee keer zoveel als vorig jaar. “Dit is een zorgwekkende ontwikkeling.”

Meer bedrijven failliet in het tweede kwartaal van 2020

In het tweede kwartaal van 2019 gingen 77 grote bedrijven failliet, dit jaar zijn dat er 147, aldus het onderzoek. Het gaat om een stijging van meer dan zeventig zaken in vergelijking met het eerste kwartaal van 2020. De stijging is het grootst in West-Europa. De bedrijven die het meest getroffen werden door faillissement, vielen in de retailsector (52 bedrijven). Kwetsbare sectoren zijn volgens Euler Hermes transport, retail, automotive, bouw, entertainment, horeca en zakelijke dienstverlening. “Steeds meer bedrijven kunnen hun eigen broek niet meer ophouden,” zegt Risk Director Johan Geeroms van Euler Hermes in het onderzoek. “Aan de buitenkant zie je er niks van, maar financieel liggen ze aan het infuus.”

Bedrijven die de eerste drie maanden van 2020 ook niet hadden gered, waren onder andere Didi (failliet verklaard in januari 2020), Sandwich (faillissement aangevraagd in april), Baboos (faillissement aangevraagd in mei) en meer . Een van de meest opvallende faillisementen van de afgelopen tijd, buiten het resultaat van het onderzoek, was die van FNG , moederbedrijf van modeketens als Miss Etam, Claudia Sträter, Brantano en Steps. Naast corona kampte het bedrijf met meerdere problemen: ze hadden grote schulden.

Corona verergert problemen voor bedrijven, maar is niet de enige reden

De reden van het faillissement die veel bedrijven geven is de corona crisis, maar volgens Geeroms is het te gemakkelijk om alleen naar corona te wijzen als oorzaak. “Onderliggend is er vaak meer aan de hand. Dat kan een breed scala aan knelpunten zijn: van schuldenlast en overcapaciteit tot digitale disruptie en cyclische blootstelling, van gebrek aan productontwikkeling tot het zoeken van nieuwe markten. Corona verergert de problemen. Daar bovenop speelt ook nog eens de Brexit, toenemend protectionisme en de handelsoorlog tussen China en de VS. Genoeg reden voor ondernemers om behoedzaam te zijn.”