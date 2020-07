Deze modebedrijven gingen failliet in de eerste helft van 2020

Het eerste halfjaar van 2020 was een tijd zoals geen ander. Niemand had de pandemie aan kunnen zien komen en de uitbraak van het coronavirus heeft zo zijn effect gehad op de modebranche.

Het betekende helaas dat ook diverse modebedrijven failliet werden verklaard in de eerste helft van 2020. Een geheugenopfrisser met het meest recente nieuws. Gelukkig is er ook positief nieuws aangezien diverse bedrijven en merken een doorstart hebben gerealiseerd.

Didi - januari

Modemerk Didi wordt op 7 januari failliet verklaard. Jaren van verlies en teruglopende omzetten blijken de oorzaak te zijn. Een doorstart blijkt ondanks positieve tekenen na de uitspraak van het faillissement toch niet mogelijk. Bij het faillissement zijn 81 winkels betrokken en bijna vijfhonderd medewerkers.

Engelen Schoenen - februari

Familiebedrijf Engelen Schoenen gaat begin februari failliet. Het faillissement wordt aangevraagd door het bedrijf zelf. Een doorstart wordt niet gerealiseerd, maar drie van de winkels uit het portfolio worden wel overgenomen door Omoda.

Sandwich - april

De Sandwich Fashion Group vraagt in april faillissement aan. Het is het tweede faillissement voor het merk Sandwich binnen zes maanden. “De nieuwe onderneming was niet opgewassen tegen de gevolgen van het coronavirus,” zo wordt gemeld in het persbericht destijds. De aanvraag geldt voor de Nederlandse en Duitse activiteiten. De activa blijkt een maand later over te zijn genomen daar de Sandwich Fashion Company. Het uitleveren van de lente- en zomercollectie wordt een prioriteit.

In juni blijkt dat Sandwich de collectie kleiner gaat maken en voor het najaar een combinatie maakt van de 2020-collectie en de 2019-collectie. Het merk meldt dat dit door het kenmerkende kleurenpalet van Sandwich de combinatie van de collecties goed mogelijk is.

Rhumaa - april

De activiteiten van het modemerk Rhumaa worden aan het begin van april per direct gestaakt. De maatregelen rondom de corona uitbraak en de huidige situatie zorgen ervoor dat het bedrijf zelf faillissement aanvraagt. Het merk zou in 2020 voor het eerst een lichte winst verwachten, maar de uitbraak van het coronavirus zorgde voor een stop op de plannen. Een groot deel van de zomercollectie kon niet uitgeleverd worden, orders werden teruggetrokken en de inkomsten stagneerden hierdoor. Oprichter en CEO Daniel Beernink deelde in het persbericht destijds dat hij wil kijken hoe het merk eventueel voortgezet kan worden als de pandemie weer voorbij is.

Parfois - april

Parfois Amsterdam B.V. en Parfois Utrecht en Rotterdam B.V. worden eind april failliet verklaard. Het zijn de enige vestigingen van Parfois die in Nederland over zijn gebleven.

Het merk heeft een lange geschiedenis in Nederland. Het merk was voorheen beschikbaar bij de V&D, maar verloor die verkooppunten toen het warenhuis in 2015 failliet ging. Parfois keerde in 2017 terug in de winkelstraten met franchisenemer Parfection B.V.. Toen Parfection in 2018 failliet ging, nam het van oorsprong Portugese merk drie winkels in Nederland over en ging deze zelf exploiteren. Deze winkels gaan dus in april 2020 failliet.

Lief! lifestyle - april

Lief! Lifestyle B.V. wordt in april failliet verklaard. Het faillissement wordt door de curator in het eerste faillissementsverslag als drieledig aangeduid. De inkomsten liepen bij het bedrijf terug, er was uitleveringsproblematiek bij andere merken die het bedrijf exploiteerde en het Duitse moederbedrijf kampte ook met financiële problemen.

Uit een Duits persbericht blijkt dat de merkrechten die bij het failliete Duitse moederbedrijf in het portfolio zaten, inmiddels zijn verkocht aan Fashion Accessoires & Bodywear GmbH. FashionUnited heeft contact gezocht met de curator van Lief! Lifestyle B.V. over wat deze overeenkomst betekent voor het Nederlandse bedrijf, maar tot op heden geen antwoord mogen ontvangen.

Tumble ‘n Dry - april

Tumble ‘n Dry Retail B.V. en Tumble ‘n Dry worden eind april failliet verklaard. FashionUnited brengt op het nieuws op basis van rechtbankdocumenten, maar Tumble 'n Dry benadrukt zelf dat het gaat om een strategieverandering. Het bedrijf zou zich focussen op de outlets en online verkoop en de andere eigen winkels gaan dicht.

In mei blijkt dat Tumble ‘N Dry wordt voortgezet door de oude eigenaar met een nieuwe b.v. De prioriteit ligt op dat moment bij het uitleveren van de web orders en het wegwerken van achterstanden die zijn opgelopen.

Baboos - mei

Het bedrijf achter damesschoenenmerk Baboos gaat in mei failliet. Omdat de activiteiten al gestaakt waren bij Baboos, is er geen sprake van een doorstart, zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag eind juni. Het bedrijf kampte met een liquiditeitstekort vanwege een aanbetaling die is gedaan bij een leverancier in 2016 maar waarna nooit een levering is gedaan. Uiteindelijk beschikte Baboos B.V. niet meer over een leverancier.

Sneakers - juni

Halverwege juni worden Sneakers Concept B.V. en Sneaker Stores B.V. failliet verklaard. Twee weken later wordt bekend dat Sneakers een doorstart heeft gemaakt met de oude eigenaar, maar dat de 25 eigen winkels zullen sluiten. De 22 franchisewinkels kunnen wel gewoon blijven bestaan.

Smit Mode - juni

Wat op een maandag begint met een voorlopige surseance, wordt aan het einde van de week omgezet naar een faillissement. Het familiebedrijf Smit Mode heeft op dat moment vijftien winkels.

Nooit meer iets missen? Meldt u dan hier aan voor de FashionUnited nieuwsbrief.

Hoofdbeeld: Sandwich