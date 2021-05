Bijna drie op de vier minder aanvragen eerste dag van NOW 5.0

Op de eerste dag dat het aanvraagloket voor de NOW 5.0-regeling opende, kwamen er zo’n 3400 aanvragen binnen. Dat zijn er een stuk minder dan in de vierde periode. Toen kwamen er zo’n 12.000 aanvragen binnen, meldt het UWV.

Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden komen in de vijfde aanvraagperiode voor de NOW in aanmerking voor tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden april tot en met juni 2021, zo is te lezen. De maximale tegemoetkoming wat een werkgever kan krijgen: 85 procent bij volledig omzetverlies. Deze voorwaarde zijn, net als de overige voorwaarden, gelijk aan de vierde periode. Het voorschot wordt opnieuw in drie termijnen uitbetaald.

Werkgevers kunnen tot en met 30 juni 2021 een aanvraag indienen voor de vijfde periode NOW.

Het loket voor de vijfde NOW-periode opende tien dagen eerder dan gepland, meldt eerdere berichtgeving. “Zo helpen we enerzijds werkgevers die snel en tegemoetkoming nodig hebben en anderzijds werkgevers die langer willen nadenken of ze een aanvraag willen indienen”, stelt UWV-bestuurder Janet Helder in een persbericht van UWV.