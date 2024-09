Bimba y Lola behoudt sterke groei en breidt winkelnetwerk uit in H1

Het Spaanse merk Bimba y Lola blijft groeien en heeft in de eerste helft van het jaar zijn omzetstijging vastgehouden, zoals blijkt uit een financieel verslag.

De totale omzet is met 3 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. In Spanje groeide de omzet met 4 procent en dat land was goed voor 54 procent van de totale omzet, tegenover 46 procent in andere landen.

Hoewel Spanje belangrijk blijft, breidt Bimba y Lola zijn winkelnetwerk internationaal uit. In de eerste helft van het jaar heeft het merk 295 verkooppunten bereikt. Vooral de nieuwe outlets op luchthavens zoals in Singapore en Mexico-Stad doen het goed. Fysieke winkels zijn verantwoordelijk voor 81 procent van de omzet, terwijl online verkopen 19 procent bijdragen. Het bedrijf is online actief in 37 landen.

Bimba y Lola heeft recentelijk ook haar tweede samenwerking met ontwerper Palomo Spain gelanceerd tijdens de New York Fashion Week. Daarnaast staat het op het punt om een nieuw hoofdkantoor in Vigo, in het noordwesten van Spanje, te restaureren.