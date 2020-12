Biodiversiteit en hernieuwbare energie: LVMH stelt duurzaamheidsdoelen voor komende tien jaar

LVMH komt met een gestructureerd duurzaamheidsplan voor het aankomende decennium. Dat bevestigen communicatiedirecteur Antoine Arnault en directeur ecologische ontwikkeling Hélène Valade van de modegroep in een online perspresentatie. Het bedrijf heeft zich concrete doelen gesteld voor de komende drie, zes en tien jaar. De circa vijftig plannen voor de eerste zes jaar worden in de loop van de week gepresenteerd tegenover de 160.000 werknemers van LVMH.

Het programma draagt de titel ‘Life 360’. De term ‘360’ reflecteert volgens Valade de holistische aanpak van de groep, zo stelt ze in de presentatie. LVMH wil onder meer de nadruk leggen op circulaire systemen. De bedoeling is dat de verschillende modehuizen van het conglomeraat gebruik kunnen gaan maken van elkaars restmaterialen. Daarnaast ligt de focus op het verduurzamen van verpakkingsmateriaal en vervoer, en het toenemend gebruik van hernieuwbare energie. In 2030 wil het bedrijf alleen nog gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen, aldus Valade en Arnault. Tot slot wil het bedrijf door middel van een eigen landbouwprogramma een betere biodiversiteit realiseren.

LVMH wil bovendien de eigen werknemers stimuleren om actief na te denken over hoe ze duurzame oplossingen kunnen doorvoeren in hun dagelijkse werkpraktijk, van productie tot transport en verkoop. Ook kijken Arnault en Valade naar de mogelijkheid om tweedehands producten te gaan verkopen. Het tweetal zegt hierover ‘binnen een paar maanden’ meer te kunnen vertellen.

Valade en Arnault benadrukken dat de impact van de maatregelen continu zal worden bijgehouden en gecommuniceerd. Arnault: “We doen al veel, maar als marktleider denk ik dat we ook de plicht hebben om voorbeeldig te zijn, anderen op te leiden en transparant te zijn.” De overkoepelende strategie voor de periode van tien jaar wordt volgend jaar gepresenteerd.