Duurzaamheid in de mode-industrie: vijf inspanningen in november 2020

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de mode-industrie in binnen- en buitenland. Vijf nieuwtjes van afgelopen november.

Lancering EU-project voor circulaire mode: het ‘New Cotton Project’

Op 26 november is de EU gestart met de financiering van een nieuw project dat tot doel heeft de productie van circulaire mode te stimuleren. Dit wil de EU realiseren met behulp van nieuwe samenwerkingen en technologieën. Het ‘New Cotton Project’, zoals het heet, brengt merken, fabrikanten, leveranciers, innovatoren en onderzoeksinstituten samen om te bouwen aan een circulair model voor commerciële kledingproductie. Onder de twaalf deelnemers zijn Adidas, de H&M Group, Aalto University en Fashion for Good.

Textiel geverfd met schimmels: Ilse Kremers ‘Fabulous Fungi’

Er komen steeds weer nieuwe, duurzamere alternatieven naar de oppervlakte voor het verven van textiel. Eerder werd in Nederland al geëxperimenteerd met verven door middel van bacteriën. In november presenteerde ontwerper Ilse Kremer haar afstudeerproject, waarin ze gebruik maakt van schimmels om textiel te kleuren. Wat blijkt: de mogelijkheden zijn eindeloos. Kremer: “Er zijn veel soorten schimmels die kleurpigmenten aanmaken en die niet schadelijk zijn voor mens en dier. Ook komen er diverse kleuren voort uit andere soorten schimmels. Daarnaast kunnen deze kleuren ook weer met elkaar gemengd worden waardoor een nog breder spectrum ontstaat.”

Weekday en Unspun maken on-demand, custom-made jeans voor klanten

H&M-dochter Weekday sloeg deze maand de handen ineen met Unspun, een on-demand kledingbedrijf dat 3D-scans en pasvorm-algoritmes gebruikt om perfect passende kledingstukken te produceren. De bedrijven ontwikkelden samen een proces waarmee Weekday-klanten een custom-made jeans kunnen laten maken: de klant laat zijn of haar lichaam scannen en stelt de jeans samen op een digitale avatar.

De service werd begin november gelanceerd in de Weekday-winkel op de Götgatan in Stockholm. De bedoeling is om deze in de toekomst ook via mobiele kanalen toegankelijk te maken. Daarnaast kunnen klanten ook op afspraak komen winkelen in San Francisco, Hong Kong en Amsterdam. In Amsterdam is dit al mogelijk in het Fashion for Good Museum.

Armedangels stelt ambities bij: merk wil voor 2030 volledig circulair zijn

Het Duitse kledingmerk Armedangels was tot nu toe al gericht op het beperken van het gebruik van chemicaliën en het besparen van natuurlijke grondstoffen. Begin november stelde het zijn doelen bij: het merk wil tegen 2025 alle gebruikte grondstoffen in het productieproces kunnen hergebruiken en elke vorm van overproductie - van deadstock tot knipafval - uit het proces hebben gewerkt. Ook wil het merk alle producten volledig recyclebaar maken. Armedangels heeft al flink wat stappen gezet: dit jaar gaat het eerste volledig circulaire Armedangels-shirt in productie.

Zalando en Copenhagen Fashion Week slaan handen ineen voor duurzaamheid

Copenhagen Fashion Week en e-tailer Zalando kondigden op 6 november aan actief te gaan samenwerken om ‘duurzaamheid in de mode te versnellen’. De twee partijen willen zich op dezelfde duurzaamheidsdoelen gaan richten. “Samen met Zalando hopen we een krachtig signaal te sturen naar de mode industrie dat het mogelijk is positieve verandering te stuwen als we een hoge standaard van duurzaamheid durven te vragen als een voorwaarde voor samenwerking,” aldus Cecilie Thorsmark, CEO van Copenhagen Fashion Week, in een persbericht. Hoe de actieplannen van Copenhagen Fashion Week en Zalando precies vorm zullen krijgen, is nog niet duidelijk.

