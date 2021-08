Birkenstock investeert 100 miljoen euro in uitbreiding fabrieken

Het Duitse sandalenmerk Birkenstock investeert circa 100 miljoen euro in de uitbreiding van zijn productiefaciliteiten. De helft daarvan wordt gebruikt om een bestaande fabriek te moderniseren. De andere helft gaat naar een nieuwe fabriek, waar uitsluitend Birkenstocks met een kunststoffen zool worden geproduceerd. Dat blijkt uit een verklaring van het management in handen van internationale nieuwsmedia, waaronder het Duitse Handelsblatt en Nu.nl.

De grootste Birkenstock-fabriek van Duitsland staat in Görlitz, een plaats in Oost-Saksen, tegen de Poolse grens. In deze fabriek zijn circa 1.900 mensen werkzaam. In de fabriek worden hoofdzakelijk traditionele Birkenstocks gemaakt met de klassieke zool van kurk. De fabriek wordt voor een bedrag van 50 miljoen euro opgewaardeerd, zo blijkt uit de verklaring. Om ruimte te maken voor nieuw personeel en nieuwe machines, zo schrijft Handelsblatt, verplaatst de productie van kunststoffen sandalen naar een nieuwe fabriek.

Voor de nieuwe fabriek zou Birkenstock enkele locaties op het oog hebben in Oost-Duitsland of Noord-Bavaria. De opening van de fabriek staat gepland voor 2023. Er worden in eerste instantie vierhonderd nieuwe werknemers aangenomen; op den duur moeten dat er duizend worden.