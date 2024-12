Birkenstock rapporteert flinke toename in omzet en winst na beursdebuut

De Duitse sandalenmaker Birkenstock Holding PLC, die onlangs zijn intrede deed op de Amerikaanse beurs, rapporteert een aanzienlijke omzet- en winststijging in het vierde kwartaal van fiscaal jaar 2024. Daarnaast kijkt het bedrijf ook positief naar het volledige fiscaal jaar. Birkenstock houdt echter rekening met voorzichtige consumentenbestedingen in de toekomst.

Samenvatting Sterke omzet- en winststijging voor Birkenstock in Q4 2024 en het volledige fiscaal jaar.

Birkenstock benadrukt zijn focus op orthopedisch voetbed en duurzame consumptie, in tegenstelling tot fast fashion.

Voorzichtige prognose voor omzetgroei in 2025, ondanks investeringen in uitbreiding en productiecapaciteit.

Volgens Birkenstock steeg de omzet met 22 procent tot 456 miljoen euro in het vierde kwartaal. De nettowinst van het bedrijf stijgt naar 53 miljoen euro in het vierde kwartaal, een aanzienlijke verhoging vergeleken met een eerdere netto-verlies van 28 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

Voor het volledige fiscaal jaar 2024 rapporteert het bedrijf een omzet van 1,8 miljard euro, een stijging van 21 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst voor het fiscaal jaar 2024 is 192 miljoen euro, een stijging van 155 procent vergeleken met het jaar daarvoor.

De operationele kasstroom van Birkenstock steeg van 359 miljoen euro een jaar geleden naar 429 miljoen euro. Per 30 september 2024 had Birkenstock liquide middelen en kasequivalenten van 356 miljoen euro. De aangepaste EBITDA (winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) in het vierde kwartaal steeg met 31 procent tot 125 miljoen euro.

Birkenstock-CEO: 'We zijn geen schoenenbedrijf'

Oliver Reichert, de CEO van Birkenstock, benadrukt de unieke marktpositie van het bedrijf en deelt: "We zijn geen schoenenbedrijf, we zijn het voetbed-bedrijf." Het financieel rapport benadrukt Birkenstocks toewijding aan zijn orthopedische traditie: “Het hart van ons merk is het voetbed, dat de kern vormt van onze eigen orthopedische methodiek, het ‘Birkenstock-systeem’. De voordelen van ons systeem worden ondersteund door tientallen jaren van onderzoek, aanbevelingen van podotherapeuten en consumentenloyaliteit."

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Oliver Reichert, de CEO van Birkenstock: "We zijn geen schoenenbedrijf, we zijn het voetbed-bedrijf." Credits: Birkenstock

David Khan, hoofd van Birkenstock Amerika, deelt: "Vraag is geen eindige maatstaf," wat het vertrouwen van het bedrijf in de aanhoudende interesse van de consument weerspiegelt. Hij vult aan: "Ons doel om alle mensen in staat te stellen te lopen zoals bedoeld heeft een blijvende band gecreëerd met onze consumenten, die ons herkennen voor functionaliteit, vakmanschap, Duitse techniek, compromisloze kwaliteit en een gedifferentieerde productervaring. Deze authentieke band met onze consumenten positioneert Birkenstock in het centrum van een verschuiving naar bewuste, verantwoorde en op gezondheid gerichte consumptie, in plaats van ‘fast fashion’ of het najagen van trends."

Birkenstock lijkt voorzichtig over de consumentenbestedingen in de toekomst en voorspelt dat de omzet in het fiscale jaar 2025 met 15 tot 17 procent zal stijgen. Birkenstock heeft dit jaar geïnvesteerd in het uitbreiden van haar winkelaanwezigheid in markten zoals Japan en China. Ook heeft het bedrijf haar productiecapaciteit vergroot om aan de wereldwijde vraag te kunnen voldoen.