Bleckmann bouwt nieuw distributiecentrum in Twente met focus op duurzaamheid

Bleckmann, naar eigen zeggen marktleider in supply chain management, ontwikkelt in samenwerking met VDR Bouwgroep een groot distributiecentrum in Twente. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Bij het bouwen van het distributiecentrum wordt rekening gehouden met duurzaamheid.

Het distributiecentrum komt in Almelo, waar Bleckmann ook al een bedrijvenpark van 100 duizend vierkante meter heeft liggen, en krijgt een oppervlak van bijna 46 duizend vierkante meter. Het nieuwe distributiecentrum wordt gemaakt van ‘niet-toxische materialen van natuurlijke oorsprong’, aldus Bleckmann. Afval wordt waar mogelijk beperkt en er komen warmtepompen in, en zonnepanelen op het distributiecentrum.

Met het distrubutiecentrum hoopt Bleckman op het gebied van duurzaamheid ‘de hele logistieke sector, de bouwsector, de vastgoedmarkt en overheden te inspireren om het circulaire pad op te gaan bij het ontwikkelen van industriële kavels’. De bouw van het distributiecentrum gebeurt in samenwerking met de RVO. Met de RVO wordt na afloop ook de opgedane expertise in het bouwproces gedeeld, zodat deze ook voor andere bouwprojecten kan worden gebruikt.