Bonprix wacht op uitspraak Hoge Raad in zaak over reclame 'koop op rekening'

In een rechtszaak over reclame voor ‘koop op rekening’ heeft het Europees Hof van Justitie de rechten van consumenten versterkt. De centrale vraag is: hoe duidelijk moeten online winkels aangeven dat er eerst een kredietcheck wordt gedaan voordat je achteraf mag betalen?

Volgens de Europese regels moeten bedrijven transparant zijn over aanbiedingen die bedoeld zijn om klanten te overtuigen tot aankoop. Het Hof van Justitie heeft nu bepaald dat ook de mogelijkheid om achteraf te betalen onder zulke ‘verkoopbevorderende aanbiedingen’ valt. Dat betekent dat webshops hier dus duidelijke voorwaarden bij moeten vermelden. De Duitse Hoge Raad (BGH) moet uiteindelijk uitspraak doen in deze zaak.

Wat deed Bonprix precies?

Bonprix, onderdeel van de Otto Group, adverteerde met een ‘makkelijke koop op rekening’. De consumentenorganisatie uit Hamburg vond die reclame misleidend, omdat het niet duidelijk werd gemaakt dat eerst je kredietwaardigheid zou worden gecontroleerd. Daarom stapten ze naar de rechter. De Duitse Hoge Raad vroeg het Europees Hof om uitleg over de regels.

“We zijn blij dat het Hof van Justitie dit achteraf betalen als een verkoopaanbieding ziet. We hebben er vertrouwen in dat de Hoge Raad nu ook in het voordeel van de consument zal oordelen,” zegt Julia Rehberg van de Hamburgse consumentenorganisatie.

Bonprix laat weten dat het bedrijf in 2021 de voorwaarden goed genoeg heeft uitgelegd. Het wacht nu op de definitieve uitspraak van de Hoge Raad. “Ook wij willen graag duidelijkheid over hoe het zit,” aldus een woordvoerder van het bedrijf.