Boohoo Group beantwoordt Mike Ashley's open brief over CEO-functie

Boohoo Group plc, het moederbedrijf van onder andere PrettyLittleThing en Debenhams, heeft gereageerd op de recente open brief van Frasers Group waarin oprichter Mike Ashley zichzelf naar voren schuift als CEO, naar aanleiding van het aangekondigde vertrek van de huidige CEO John Lyttle. Boohoo meldt in een persverklaring dat het enkele opvallende punten in Ashley's verzoek wil verduidelijken.

Ashley beschuldigt Boohoo in zijn brief van een “leiderschapscrisis” die zou hebben geleid tot een dalende omzet en aandelenkoers, en eist een directiefunctie. Het bestuur van Boohoo toont echter terughoudendheid bij deze vraag, aangezien Ashley 73 procent van de aandelen in Frasers bezit, dat tevens een belang van 23,6 procent in concurrent ASOS heeft. Omdat Frasers en ASOS concurreren in dezelfde markt als Boohoo, ziet het bestuur Ashley's betrokkenheid als een mogelijk belangenconflict. Boohoo staat open voor gesprekken over vertegenwoordiging van Frasers in het bestuur, maar wil eerst garanties dat de belangen van alle aandeelhouders, niet alleen Ashley zelf, gewaarborgd blijven. Tot nu toe heeft Frasers deze garanties niet verstrekt.

Boohoo reageert bovendien afwijzend op Frasers’ opmerkingen over een recente financieringsovereenkomst van 222 miljoen pond (267 miljoen euro), die volgens Boohoo juist financiële zekerheid biedt en ondersteund wordt door hun huidige bankpartners. Frasers kreeg volgens het persbericht de kans om alternatieve financieringsopties in te brengen, maar diende geen voorstel in.

Daarnaast benadrukt Boohoo dat het selectieproces voor een nieuwe CEO al voor de ontmoeting met Frasers op 18 oktober in gang was gezet. Tot de benoeming van een opvolger blijft Lyttle de CEO. Boohoo verwacht in november de tussentijdse resultaten te publiceren en raadt aandeelhouders aan voorlopig geen actie te ondernemen op basis van Frasers' voorstellen.