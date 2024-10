Open sollicitatie: Britse mode-topman wil CEO Boohoo worden

Een opmerkelijke zet van mode-topman Mike Ashley. De man achter de Britse Frasers Group schuift zichzelf naar voren voor de positie van CEO bij Boohoo Group Plc. Hij doet dit in een open brief aan Boohoo.

Hij schrijft over een 'leiderschapscrisis' bij Boohoo die leidt tot dalende omzet en een dalende aandelenprijs. Frasers Group plc is op dit moment de grootste aandeelhouder van Boohoo Group Plc, met een aandeel van 27 procent. Het is dan ook niet gek dat de eerstgenoemde betere resultaten wil zien.

Boohoo Group Plc CEO John Lyttle kondigde recent zijn vertrek aan. Hij zal echter aanblijven tot een vervanger is gevonden, zo luidde het statement destijds.

De open brief van Frasers telt nog veel meer opmerkelijke onderdelen. Er werd bijvoorbeeld opgemerkt dat in de Business Update van Boohoo, die op 18 oktober werd gepubliceerd, geen melding werd gemaakt van kostenbesparingen, waardoor Frasers denkt dat het bestuur “niet meer in staat was om de activiteiten en investeringen van Boohoo te beheren”. Andere bewijzen hiervoor, volgens Frasers, zijn onder andere een onbevredigende aanpak van de voorwaarden van een schuldherfinanciering en een suggestie dat er opties werden onderzocht om aandeelhouderswaarde vrij te maken, waarop de groep zei dat “er geen desinvesteringen mogen worden gedaan zonder eerst Frasers en alle andere belangrijke aandeelhouders te raadplegen”.

Frasers beweerde verder dat Boohoo constructieve voorstellen van de groep vertraagde en negeerde, die de groep naar eigen zeggen bij een aantal verschillende gelegenheden aan het bestuur had gedaan, waaronder het idee om nieuwe bestuursleden te benoemen. Frasers had uiteindelijk op 18 oktober een ontmoeting met het bestuur van Boohoo. De groep vroeg om uitleg over de “inconsistente en tegenstrijdige reacties” op haar eerdere voorstel voor bestuursvertegenwoordiging, maar “er werd geen bevredigende uitleg gegeven”. Het voorstel om Ashley aan het roer te plaatsen werd in plaats daarvan op een “wachtlijst gezet” die “een situatie waarin tijd van essentieel belang is, verder vertraagt”.

De omstandigheden hebben Frasers er dus toe aangezet om publiekelijk op te roepen tot de benoeming van Ashley in het bestuur van Boohoo, nadat het veronderstelde dat het bestuur zijn aanbod voor bestuursvertegenwoordiging had afgewezen. “Dit bestuur heeft te lang de mening van aandeelhouders genegeerd en geweigerd om zich op een zinvolle manier bezig te houden met hun ideeën. Maar nu niet meer. We eisen een aandeelhoudersvergadering om een referendum te houden over de grootschalige waardevernietiging en langdurige en voortdurende incompetentie van het huidige bestuur en om een oplossing te bieden voor de leiderschapscrisis van Boohoo”, aldus de brief.