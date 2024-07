Bristol start gedeeltelijk door in België, Nederlandse winkels sluiten deuren

Bristol kan mogelijk gered worden. Er hebben zich twee partijen gemeld voor de overname van de Belgische winkels van het bedrijf, zo meldt De Tijd als eerste. De Nederlandse Bristol-winkels sluiten naar verluidt hun deuren. Het zou dus gaan om een gedeeltelijke doorstart, waarbij alsnog 770 banen verloren zouden gaan.

Niet alle Belgische winkels worden gered. Een van de geïnteresseerde partijen wil 62 van de 115 winkels in België overnemen. De andere partij heeft interesse in ‘een tiental’ andere vestigingen. In Nederland worden zo’n 80 filialen gesloten. “Ze [de Nederlandse winkels] hangen af van de Belgische organisatie, die failliet zal gaan, en hebben losstaand geen toekomst”, aldus directeur Elise Vanaudenhove in De Tijd.

Door de gedeeltelijke doorstart komen zo’n 770 banen te vervallen. Daaronder vallen ook enkele functies op het hoofdkantoor in Beringen, België.

Eerder deze maand bleek dat Bristol geen uitverkoop, maar een totale leegverkoop in de Nederlandse filialen hield. Wat de totale leegverkoop destijds betekende, wist het personeel nog niet. Zij mochten tevens niets mededelen.

Euro Shoe Group, het moederbedrijf van Bristol, vroeg in juni bescherming tegen schuldeisers aan voor de Belgische tak. De Nederlandse activiteiten vielen hier in eerste instantie buiten, maar al snel kwam het nieuws dat het bedrijf voor de Nederlandse winkels op zoek was naar een nieuwe eigenaar.