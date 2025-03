Britse Frasers Group schrapt 30 procent van de functies in ontwerp en redactie

Frasers Group, het moederbedrijf van Sports Direct en Flannels, zou een overleg zijn gestart met het personeel van de ontwerp- en redactieteams als onderdeel van de meest recente herstructurering.

Frasers Group, het moederbedrijf van Sports Direct en Flannels, kondigt aan dat het 30 procent van de medewerkers in de ontwerp- en redactieteams ontslaat. Dit besluit maakt deel uit van een herstructurering die het bedrijf momenteel doorvoert, na een daling in zowel omzet als winst.

Volgens een woordvoerder van Frasers Group worden vooral de recent aangenomen medewerkers getroffen, terwijl de managementfuncties grotendeels behouden blijven. De gesprekken met het personeel op het hoofdkantoor in Londen en het kantoor in Shirebrook zijn op 7 maart gestart.

Deze ontslagen zijn de laatste in een reeks bezuinigingsmaatregelen bij de Britse retailgigant. Eerder dit jaar werden al 100 banen geschrapt vanwege de geplande sluiting van het kantoor in Trafford, Manchester, en daarna werden nog eens 45 banen afgeschaft na de verhuizing van het digitale handelsteam naar het hoofdkantoor in Shirebrook.

In december 2024 meldde Frasers Group dat de omzet en winst in de eerste helft van het boekjaar 2024/25 waren gedaald. De groepsomzet daalde met 8,3 procent, vooral door een afname in de Premium Lifestyle-divisie, en de bedrijfswinst daalde met 10,5 procent. Ondanks deze cijfers blijft het bedrijf vertrouwen houden in de plannen voor duurzame groei, hoewel het de winstverwachting voor het lopende boekjaar heeft bijgesteld.