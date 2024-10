Britse omzet Shein bereikt 1,5 miljard pond voorafgaand aan beursgang in Londen

De Britse online fastfashionretailer Shein boekte in 2023 een winst vóór belastingen van 24,4 miljoen pond (29,1 miljard euro), terwijl de jaaromzet uitkwam op 1,55 miljard pond (1,85 miljard euro), een stijging van 38 procent voorafgaand aan de beursintroductie in Londen.

In een verslag van het bedrijf Companies House staat dat Shein een kantoor heeft geopend in Manchester, in het noordwesten van Engeland, en pop-upwinkels in heel Groot-Brittannië, gedurende het jaar in kwestie. Shein Distribution UK Ltd had eerder een omzet van 1,12 miljard pond gerapporteerd over de 16 maanden tot eind 2022.

Het bedrijf had in het jaar tot en met 31 december 2023 33 werknemers in dienst.

Volgens het dossier is Shein Distribution UK Limited een volledige dochteronderneming van Roadget Business Pte Ltd, gecontroleerd door Elite Depot Limited, een bedrijf geregistreerd op de Kaaimaneilanden.