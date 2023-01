Britse startup Re:Store neemt Trouva over: wilt 'menselijke connectie' in online winkelen herstellen

De Britse startup Re:store neemt online marktplaats Trouva over, zo blijkt uit een persbericht van Trouva.

Nadat voormalig Trouva eigenaar Made.com in de verkoop ging en uiteindelijk verkocht werd aan Next, was het een tijdje onduidelijk wat er zou gebeuren met Trouva. Met de overname van Re:Store lijkt de marktplaats zijn toekomst nu veiliggesteld te hebben.

Re:store is een in Cambridge gevestigde startup die zich focust op het “herstellen van de menselijke connectie in online winkelen’, zo staat in het persbericht. Hierbij hoopt het onder andere de kloof tussen online en offline voor onafhankelijke retailers te helpen overbruggen.

Deze visie wilt Re:Store ook bij Trouva toepassen. Het bedrijf is plan is zijn social commerce technologie te integreren met de marktplaats. De integratie zal de gepersonaliseerde consumentenervaringen tussen de meer dan 650 onafhankelijke retailers retailers en hun wereldwijde klantenbestand via Trouva verder bevorderen.

Jon Reynolds, CEO en medeoprichter van Re:Store deelt enthousiast te zijn om via de overname hun social commerce technologie te introduceren bij de boetieks en merken van Trouva. “Wij geloven dat de toekomst ligt in het mogelijk maken van een diepere verbinding en gemeenschap online met authentieke en gepassioneerde verkopers, zoals die op de Trouva marktplaats. We kijken uit naar de samenwerking met het Trouva-team om deze gedeelde visie te realiseren en een frisse ervaring te bieden aan onafhankelijke verkopers en hun klanten."

Aan Trouva’s kant deelde COO Dimple Patel na een ‘turbulent handelsjaar’ blij te zijn om Re:Store aan boord te hebben om hen te helpen de grenzen van technologie en retail te verleggen. “Onze niet aflatende missie om onafhankelijk winkelen toegankelijk te maken voor iedereen zal doorgaan, terwijl we onze propositie en ervaring versterken voor zowel onze gemeenschap als onze klanten”, aldus Patel.