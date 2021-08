'Brooks Running ziet omzetgroei van 52 procent in eerste half jaar'

Het Amerikaanse hardloopmerk Brooks Running is aan een opmars bezig in Europa. In de eerste helft van het boekjaar lag de omzet 52 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit een persbericht van Brooks in handen van RetailTrends. Vooral in Zuid-Europa groeit het merk hard.

In de Benelux, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk lag de omzetgroei op 52 procent, dus het Europees gemiddelde. Ter vergelijking: in Italië was een toename van 67 procent te zien, in Spanje zelfs 77 procent. In Groot-Brittannië en Ierland, daarentegen, bleef de groei rond de twintig procent hangen.

Hoe hoog de omzet precies is wordt door Brooks niet vermeld, aldus RetailTrends. Vorig jaar kwam de jaaromzet uit op circa 850 miljoen dollar.

