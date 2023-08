Brunello Cucinelli groeit omzet én winst met 31 procent in eerste halfjaar 2023, verhoogt verwachtingen

Het Italiaanse modebedrijf Brunello Cucinelli groeit zijn omzet met 31 procent naar 543,9 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2023, zo blijkt uit de gedeponeerde resultaten. Niet alleen de omzet zit in de lift, want het bedrijf weet ook zijn nettowinst met 31 procent te groeien. Brunello Cucinelli, Executive Chairman en Creative Director van Casa di Moda, bestempelt de resultaten dan ook als ‘uitstekend’.

Brunello Cucinelli groeit het hardst in Azië. Deze afzetmarkt noteert een omzetplus van 28 procent en een omzet van 152,2 miljoen euro. Na Azië volgt Amerika met een omzet van 189 miljoen euro, een groei van 34,7 procent. Europa is voor Brunello Cucinelli nog steeds de grootste afzetmarkt, waarbij een omzetgroei van 22,9 procent wordt behaald met een omzet van 202,8 miljoen euro. Dat brengt het totaal op 543,9 miljoen euro.

Het Italiaanse modebedrijf ziet vooral een toename in de consumentenstroom. Daar groeide de omzet met 41,6 procent. Deze stroom vertegenwoordigt dan ook 63,4 procent van de totale omzet. De groothandel van het bedrijf groeit met 15,8 procent.

Het ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) bedraagt 87,7 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2023 en betreft een stijging van 51,8 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Onderaan de streep eindigt Brunello Cucinelli met een winst van 66,7 miljoen euro, een groei van 31,9 procent. De ‘uitstekende’ resultaten maken dat het Italiaanse modebedrijf zijn verwachtingen voor het gehele boekjaar aanpast naar een omzetgroei van 19 procent en een winst ‘die we als zeer aanzienlijk kunnen omschrijven’, zo staat in het rapport. Dat Brunello Cucinelli zijn verwachtingen voor het boekjaar verhoogt, werd in juli al bekendgemaakt.