Brunello Cucinelli stelt opnieuw verwachting bij, voorspelt omzetgroei van ruim 22 procent in boekjaar 2023

Het Italiaanse luxebedrijf Brunello Cucinelli verwacht een omzetgroei tussen de 22 en 23 procent voor boekjaar 2023, nadat het in december al bekendmaakte ‘zeer goede resultaten’ te verwachten voor dat jaar. De verwachte omzetgroei ligt daarmee boven eerdere voorspellingen die tussen de 20 en 22 procent lagen.

De bijgestelde verwachtingen maken ook dat het bedrijf een ‘aanzienlijke groei’ in het laatste kwartaal van 2023 verwacht, zo staat in de voorlopige resultaten. De groei staat volgens Brunello Cucinelli in lijn met de groei in alle geografische gebieden en alle kanalen. “Dit toont duidelijk de vraag naar hoogwaardige, chique, luxueuze en waardevolle producten”, aldus het bedrijf in de documenten.

Brunello Cucinelli verwacht boekjaar 2023 af te sluiten met een omzet van zo’n 1,1 miljard euro. Vooruitkijkend naar het volgende jaar voorspelt het bedrijf een omzetgroei van 10 procent en ‘een mooie winst’.